RAJA SALMAN: Berlibur ke Bali, Raja Salman Akan Dikenalkan Spot Wisata Berkelas Dunia

RAJA Arab Saudi Salman bin Abdulazis Al Saud dan rombongan akan terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Ngurah Rai Bali untuk berlibur. Dinas Pariwisata Bali pun menyiapkan panduan berlibur berkelas dunia untuk Raja Salman dan 1.500 orang rombongannya.

"Raja Salman dan semua rombongannya akan mendapatkan brosur tempat-tempat wisata di Bali dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti kita taruh di dalam semua mobil yang akan dipakai," ungkap Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Bali, AA Yuniartha, Sabtu (4/3/2017).

Pria yang akrab disapa Agung menjelaskan, brosur wisata tidak hanya Nusa Dua saja yang menjadi lokasi Raja Salman dan rombongan menginap. Namun, seluruh destinasi keren hingga tempat kuliner yang sudah menembus level dunia, serta wisata belanja high end di Bali, juga ikut ditawarkan kepada orang nomor satu di Arab Saudi tersebut.

"Raja Salman dan rombongan harus tahu tempat-tempat yang bagus wisatanya, tidak hanya di Nusa Dua saja. Karena Bali memiliki banyak spot wisata yang sangat layak didatangi," jelas Agung.

Sementara urusan amenitas, ada The Villas at AYANA Resort and Spa Bali yang bisa dijadikan rujukan. Sebab, Desember 2016 silam, resort ini dinobatkan sebagai resort villa pulau terbaik di dunia dalam ajang

World Travel Award 2016 di The Sun Siyam Iru Fushi, Maladewa.

Untuk urusan underwaternya, Bali sudah diakui majalah Dive Magazine sebagai yang terbaik di dunia. Dalam laporannya 2012 silam, underwater Bali dinobatkan Dive Magazine menjadi The Best Shore Dive di kategori Best Topside.

Di 2014, Liberty di Tulamben, Bali, juga masuk ke dalam posisi teratas top 100 Gold List reader’s choice award yang digelar Scuba Diving. Panduan wisata selam dunia itu menganugerahkan Bali sebagai Best Shore Dive 2014.

Sedangkan rombongan Raja Salman yang suka budaya dan alam, bisa mengunjungi Desa Penglipuran yang masuk ke dalam kelompok desa-desa terbaik dunia, sejajar dengan Desa Giethoorn di Belanda serta Mawlynnong di India.

Urusan kuliner, ada restoran Locavore yang sudah menembus jajaran elite Asia. Di 2017 ini, Locavore sukses menyambar Asia's Best 50 Restaurants 2017. Tak hanya itu, Locavore juga meraih Highest Climber

Award lantaran sukses mengatrol posisi dari rangking 49 ke 22 besar Asia dalam kurun waktu satu tahun.

"Ini harus dimaksimalkan, karena ini sejarah, semua orang di dunia yang hobi berwisata akan membicarakan Bali dengan kedatangan Raja Salman nanti," tegas Agung.

Menteri Pariwisata Arief Yahya juga akan bersama Agung dalam menyambut Raja Salman. Selain punya makna penting bagi pengembangan pariwisata Tanah Air, liburan Raja Salman di Bali jelas akan mengerek pamor pariwisata Indonesia di mancanegara.

Terutama pasar Timur Tengah yang punya spent of money sangat tinggi. “Potensi wisata Bali memang world class semua. Berbagai pemberitaan tentang liburan Raja Salman akan berimbas positif bagi Wonderful Indonesia,”

tutup Arief.