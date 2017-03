Anti-Mainstream, Beauty Vlogger Ini Akui Tidak Berminat Jadi Make-Up Artis

TIDAK menjadi hal yang mengherankan jika seorang beauty vlogger di era digital seperti sekarang ini, tidak lama kemudian pasti berlanjut menjadi make-up artis profesional.

Well, ternyata hal di atas tidak berlaku bagi beauty vlogger dan influencer terkenal Tanah Air, Sarah Hunter. Dara berambut bob ini mengaku bahwa walaupun make-up adalah passion nya, ia sampai detik ini tidak bercita-cita untuk mengembangkan sayap menjadi perias wajah profesional.

"Sejauh ini aku memang tidak berminat untuk menjadi make-up artis. Intinya sih memang karena aku tidak bisa mendandani wajah orang lain, that's why aku lebih ke arah ngajarin dan kasih tahu dengan video tutorial. Dengan tujuan agar kita semua, ya at least yang nonton itu bisa pulas make-up alias dandan sendiri," tutur Sarah yang dijumpai Okezone, pada Minggu (5/3/2017) dalam sebuah acara talkshow kecantikan di bilangan Jakarta Selatan.

A post shared by Sarah Ayu 🌹 (@sarahayuh_) on Mar 3, 2017 at 4:02am PST

Cewek pemilik akun Instagram (sarahayuh_) dengan jumlah pengikut lebih dari 198 ribu ini mengakui lebih lanjut, alih-alih bercita-cita menjadi penata rias profesional. Ia lebih tertarik untuk membuat lini kosmetik pribadinya sendiri.

"Iya nih aku memang ada planning untuk membuat lini produk make-up ku sendiri ke depannya. Makanya sekarang lagi fokus untuk branding diri sendiri dulu, biar nanti saat sudah punya produk make-up sendiri eksekusi ke pasarnya sudah jauh lebih mudah karena khalayak umum sudah mengenal siapa itu Sarah Hunter," pungkasnya.