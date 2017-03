Wow... Liburan di Islandia, Kirana Larasati Berhasil Berfoto dengan Aurora

PEMANDANGAN langit di Kutub Utara dengan "cahaya utara" atau aurora adalah yang paling dicari wisatawan saat berkunjung ke Islandia. Ini seperti yang terlihat pada artis cantik Kirana Larasati saat berlibur ke sana.

Dalam akun Instagram-nya, Kirana Larasati memposting beberapa foto dirinya dengan pemandangan langit malam, saat cahaya aurora yang berwarna warni menari-nari di atasnya. Tapi, siapa sangka untuk mendapatkan foto seperti itu bukan perkara mudah.

"Day 2 aurora hunting. Big success! The sky was full of dancing northern lights," tulisnya dalam keterangan foto yang diunggah @kiranalarasati sehari lalu.

A post shared by Kirana Larasati (@kiranalarasati) on Mar 3, 2017 at 10:06pm PST

Di hari pertama, ia juga sempat mencoba mendapatkan gambar terbaik. Tapi yang ia dapat hanya pemandangan langit tanpa cahaya aurora yang sempurna.

Selain berburu aurora, Kirana juga tampak menikmati penghujung musim dingin dengan glesier dan gurun es yang super dingin. Foto lain jua menunjukkan dirinya dengan danau dan sungai yang membeku. Pengalaman dengan salju tersebut ternyata adalah pengalaman pertamanya.

"First snow" ujar ibu satu anak ini, bahagia.