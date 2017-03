Aneh Banget! Beauty Vlogger Ini Pulas Foundation Pakai Tampon

PARA beauty vlogger dan influencer seolah memang tidak pernah kehabisan ide kreatif nan nyeleneh dalam bereksperimen soal make-up.

Sebut saja seperti Marna Haugen yang mengaplikasikan seratus lapisan cat kuku di kuku-kuku jemarinya, lalu Bunny Meyer yang menggunakan Cheetos untuk mengeriting rambutnya. Hingga yang teranyar kemarin dunia kecantikan sempat diramaikan oleh Laila Tahri, beauty vlogger yang bereksperimen mengenakan make-up dengan kondom sebagai alat pemulas.

Kini ada lagi beauty vlogger yang kembali berkreasi nyeleneh menggunakan barang unik untuk memulas make-up. Ialah Ashley Blue DeFrancesco, beauty vlogger asal Los Angeles yang baru saja menjajal memulas foundation dengan memanfaatkan sebuah tampon. Ashley menunjukkan aksinya memulas foundation dengan tampon ini ke publik, melalui sebuah video singkat yang ia unggah ke dalam akun Instagramnya.

A post shared by Ashley Blue DeFrancesco (@ashleybluedef) on Feb 25, 2017 at 10:19am PST

“Tampon or beauty blender YOU DECIDE. Lol I think we know what we like more,” tulis Ashley dalam keterangan videonya yang sudah ditonton sebanyak lebih dari 468 ribu kali semenjak pertama kali diunggah.

Dalam videonya tersebut terungkaplah bahwa tampon bukanlah alat yang ideal dan direkomendasikan, untuk mengaplikasikan foundation ke wajah. Mengingat tampon yang digunakan oleh Ashley tersebut terbuat dari seratus persen material bahan katun.

Alhasil foundation malah terserap masuk sempurna ke dalam serat-serat tampon, dan tekstur tampon katun yang halus tersebut juga disebutkan tidak pas dan ideal untuk mem-blending atau meratakan pulasan foundation ke wajah.

Well, foundation cair dan partikel katun memang bukan kombinasi yang ideal. So, jangan gunakan tampon untuk mengaplikasikan foundation ya, Ladies! Demikian seperti dilansir Teenvogue, Senin (6/3/2017)