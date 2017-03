Berani Berbohong Soal Uang kepada Pasangan? Tanggung Risiko Ini!

SEJUMLAH penelitian menunjukkan bahwa uang dapat menjadi isu pemecah belah hubungan suami-istri. Entah itu terkait pemborosan atau tabungan 'bocor'. Uang menjadi topik yang paling sulit dibicarakan dan berisiko merusak keharmonisan.

"Meski banyak orang berkilah dengan dalih, 'ini bukan soal uangnya' namun tetap saja masalah utamanya adalah uang," kata Jane Honeck, seorang penulis buku berjudul The Problem With Money? It's Not About the Money! Seperti dilansir Bankrate, Senin (6/3/2017).

Ia menjelaskan setelah menikah dan menjadi pasangan, suami-istri memiliki perspektif yang berbeda tentang uang. Sebab, semula mereka adalah individu yang hidup sendiri-sendiri. Pada akhirnya komunikasi soal uang menjadi sulit dan ketika dibahas justru mengarah ke masalah.

"Bagi salah satu pasangan yang tidak siap menanggung risiko dan tak ingin ribut soal uang, mereka memilih jalan pintas untuk merahasiakan kemana uang dihabiskan. Kendati uang yang dipakai dari penghasilan sendiri, tetap saja pasangan merasa dikhianati," sambungnya

Kebohongan yang semula dianggap kecil itu dapat memicu persoalan lain. Seperti pengkhianatan, perdebatan, saling curiga, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin dari masalah ini, membuat salah satu sangat kecewa.

Cara mengatasi masalah ini adalah bicara dengan pasangan, bukan berteriak. Hindari menuduh ke hal-hal tak berdasarkan fakta, dan yang paling penting adalah membicarakan keputusan bisnis atau ketetapan penghasilan bersama.