Nikmatnya Menyesap Cita Rasa Kopi Putih

APA yang dilakukan banyak orang untuk mengawali aktivitas di pagi hari? Mungkin jawaban yang terlontar adalah menyeruput secangkir kopi. Termasuk juga Anda.

Penikmat kopi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir memang terus meningkat. Berbagai macam kafe dan coffee shop menjamur di Ibu Kota. Kafein yang terkandung dalam kopi dapat meningkatkan kinerja fisik dan konsentrasi. Selain itu kafein juga bisa memperbaiki mood dan mengurangi depresi, serta meningkatkan metabolisme tubuh.

Saat ini, minum kopi telah menjadi gaya hidup, terutama bagi masyarakat di perkotaan. Tidak heran jika menyeruput kopi menjadi teman untuk mengawali dan mengakhiri aktivitas sehari-hari.

Sejumlah produsen kopi juga mencoba cara baru untuk mengembangkan produknya, yaitu menawarkan varian berbeda berupa kopi putih (white coffee). Salah satunya adalah Wings Food yang memasarkan Top White Coffee sejak 2013.

Top White Coffee ingin memperkuat citranya sebagai white coffee yang memiliki rasa authentic yang aman untuk lambung. Para pecinta kopi tentunya jadi bisa sering menikmatinya tanpa perlu kuatir lambung jadi cranky. Kapan pun dan di mana pun, disajikan panas atau dingin, Top White Coffee merupakan pilihan yang pas untuk dinikmati saat me time ataupun bersama teman.

Tidak hanya itu, secangkir Top White Coffee , dengan formula racikan dari kopi robusta, kopi arabica, dan susu, krimer yang lembut, dan rasa white coffee-nya yang authentic pastinya membuat momen ngopi para penikmatnya jadi lebih menyenangkan.

Nice and so creamy adalah ungkapan paling pas menggambarkan Top White Coffee. Kenikmatannya yang unik dan menghentak, membawa kita pada pengalaman rasa yang istimewa. Anda pun akan menghabiskan setiap cangkir Top White Coffe dengan senyuman. TOP White Coffee, The Authentic Taste of White Coffee.

Follow sosial media Top Coffee untuk info, tips, promo, event, dan berbagai keseruan lainnya dari Top Coffee spesial untuk Anda.

FB: TOP Coffee

IG: TopCoffeeID

Http://kopitop.com/