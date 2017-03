4 Jenis Blush On yang Cocok buat Anak Muda

PENGGUNAAN perona pipi atau blush on pada riasan akan membuat tampilan wajah yang lebih berseri-seri dan cerah. Tampilan yang cerah ini mengindikasikan kulit wajah yang sehat dan juga muda.

Tapi apakah Anda tahu, bahwa blush on tak hanya berbentuk padat dan shimmery? Ada bentuk lain dari blush on yang patut Anda coba untuk anak muda. Apa sajakah itu? Simak ulasannya berikut ini.

Powder

Blush on ini yang lazim digunakan banyak orang karena penggunaannya yang mudah. Dalamnya juga mengandung shimmer yang membuat wajah making mengilap. Untuk penggunaannya harus dengan brush khusus blush on agar terpulas rata.

Cream

Blush on cream sangat cocok untuk kulit kering. Blush on ini akan membuat si pipi berkulit kering tampak merona. Agar tambah mantap, gunalam blush on powder terlebih dahulu baru memakai blush on cream ini.

Krayon

Ada pula tersedia blush on crayon yang seperti lipstik. Sama halnya dengan blush on cream, setelah memulas blush on ini pada pipi Anda perlu menepuk-nepuknya agar lebih merata pada pipi.

Blush on tint

Mungkin Anda sering mendengar liptint? Nah kini blush on juga tersedia secara liquid seperti liptint yang berpigmentasi. Hasilnya? Perona pipi lebih terlihat alami dan tahan lama. Demikian dilansir Boldsky, Selasa (7/3/2017).