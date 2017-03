Lucunya Sneakers dengan Tema Beauty & The Beast, Penasaran?

TAK lama lagi Disney akan merilis film 'Beauty & The Beast' versi live-action, yang diperankan aktris Emma Watson. Euforia perilisan film tersebut, membuat sejumlah brand kecantikan merilis produk kecantikan, seperti eyeshadow, lipstik, hingga serum wajah bertemakan Beauty and The Beast.

Item fesyen pun tampak tak mau ketinggalan, kini sebuah produsen brand sepatu ternama New Balance merilis koleksi sneakers terbaru yang terinspirasi dari film tersebut.

Sneakers New Balance bertemakan Beauty and The Beast hadir dalam tiga model yang dikhususkan untuk wanita dan dua model khusus anak-anak.

(Foto: Footwearnews)

Salah satu modelnya adalah sneakers berwarna putih dengan detail garis warna emas, yang merepresentasikan gaun kuning yang dikenakan Belle saat berdansa dengan Beast. Logo huruf 'N' yang ikonik juga hadir berwarna emas.

Model lainnya menampilkan tampilan lain Belle, yang direpresentasikan dalam sneakers warna ungu pada bagian lining, dan tetap logo huruf N emas. Berikutnya, adalah sneakers biru terang dengan aksen embroidery bunga, yang terinspirasi dari gaun Belle sehari-hari berwarna putih dan biru.

Sementara, untuk anak-anak, hadir dengan dua warna yang berbeda, yakni ungu dan biru. Harga yang ditawarkan untuk model anak-anak, yakni USD59.95 atau senilai Rp798 ribuan, serta kisaran USD79.95 hingga USD119.95 atau setara Rp1 jutaan hingga Rp1.6 jutaan.

(Foto: Footwearnews)

Belum diketahui pasti kapan sneakers ini resmi diluncurkan. Tentunya tak akan lama dari perilisan film yang dibintangi pula oleh aktor Dan Stevens itu. Demikian seperti dikutip FootwearNews, Selasa (7/3/2017). Berminat?