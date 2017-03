Hiasi Sampul Majalah W, Song Hye Kyo Cantik bak Mannequin

NAMA Song Hye Kyo memang mungkin sudah tak asing lagi di telinga, terlebih bagi para penggemar serial drama Korea. Meski drama 'Descendants of The Sun' yang dibintanginya satu tahun lalu telah usai, bukan berarti paras cantiknya hilang dari peredaran.

Sebaliknya, Song Hye Kyo tetap eksis sebagai model produk iklan dan menghiasi berbagai sampul majalah dunia. Baru-baru ini, Song Hye Kyo menjadi sampul majalah W Korea edisi Maret 2017.

Tak sendirian, dalam beberapa foto, Hye Kyo tampak berpose mesra dengan Yoo Ah In, aktor yang bernaung dalam agensi yang sama dengan dirinya. Bertema 'The New Royals', keduanya tampil bak seorang bangsawan mengenakan busana koleksi Fall/Winter 2017 terbaru dari rumah mode Burberry.

"Keduanya memakai koleksi Fall/Winter 2017 Burberry. Hye Kyo dengan dress pendek putih beraksen ruffle, yang ditampilkan di runway London kemarin," ujar perwakilan majalah W Korea, seperti dikutip AllKpop, Selasa (7/3/2017).

A post shared by Hyekyo Song (@kyo1122) on Feb 22, 2017 at 12:20am PST

Tampilan mesra diperlihatkan aktris 35 tahun ini bersama Yoo Ah In dalam beberapa foto lainnya. Ada pose Hye Kyo tampak memeluk Ah In dari belakang seraya menyandarkan kepala ke bahunya. Serta pose lain di mana keduanya tengah berbaring.

A post shared by Hyekyo Song (@kyo1122) on Feb 22, 2017 at 12:22am PST

Sementara, di foto lainnya, tak hanya tampil bak bangsawan, aktris yang dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan lawan mainnya Song Joong Ki, tampil bak mannequin lantaran pesona kecantikannya yang seolah tak pudar meski usianya tak muda lagi.

Rambutnya yang panjang berwarna hitam dibiarkan tergerai dan riasan wajahnya ditonjolkan dengan pulasan lipstik bertekstur glossy.