Jadi Model Sampul Majalah Paper, Rihanna Tampil Nyentrik dengan Rambut Mohawk

BUKAN Rihanna namanya jika tidak tampil menarik perhatian publik. Kali ini, Riri, begitu ia akrab disapa, tampil berbeda melalui penampilan barunya dalam Majalah Paper.

Sesuai tema yang diusung ‘Break The Rules’, pelantun lagu ‘This Is What You Came For’ itu seolah mendobrak aturan melalui gaya barunya. Berpose dalam gaya high-fashion, pemotretan berlangsung di sebuah tempat yang merupakan versi futuristik kota New York masa depan.

Dalam sampul majalah, penyanyi asal Barbados mengenakan mantel bulu berwarna pink neon, mantel oranye, dan bra putih lansiran rumah mode Dior. ‘Break The Rules’ seolah terlihat dari tatanan rambutnya yang bergaya ala anak punk, yakni berambut mohawk, dengan cat hijau di bagian tengah hingga ujung rambutnya.

A post shared by Paper Magazine (@papermagazine) on Mar 3, 2017 at 8:58am PST

Riasan mata bernuansa gelap dan lipstik bertekstur glossy kian melengkapi penampilannya kala itu. Mantan kekasih Chris Brown ini juga menyematkan anting berbentuk persegi berukuran super besar.

“Kami pikir akan menarik untuk menjadikan seorang superstar seperti Rih (Rihanna-red) dalam tampilan sehari-hari. Farren menambahkan sisi ‘masa depan’ untuk memberikan twist, jadi ini akan menjadi tantangan untuk membayangkan apa yang dikenakan wanita yang bekerja di sana nantinya,” tutur Shannon Stokes, fashion stylist, yang bekerja dengan Farren Fucci saat pemotretan, seperti dikutip UsMagazine, Selasa (7/3/2017).

Di tampilan kedua, Rihanna mengubah gaya rambut ponytail, warna rambutnya dicat berwarna lilac atau keunguan. Ini tampak senada dengan aplikasi eyeshadow warna ungu dan anting dari My Enemy by Chris Habana x Shannon Stokes. Ia melengkapi penampilannya dengan jakey denim yang mengekspos tali bra Dior di baliknya.

A post shared by Paper Magazine (@papermagazine) on Mar 3, 2017 at 9:24am PST

Kemudian, di tampilan lainnya, tampak wanita 29 tahun ini mengenakan kaus berkerah berpotongan oversized warna oranye dan hijau. Senada dengan busana yang dikenakan, Riri menggunakan topi berwarna oranye, serta tatanan rambutnya bergaya low pony dicat warna serupa.