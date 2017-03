Enggak Cuma buat Hangout, Jaket Varsity juga Cocok untuk Acara Formal

BOSAN repeating jas atau cardigans sebagai outer untuk padu padan busana Anda untuk bekerja? Pernah coba memakai varsity jacket?

Jangan meremehkan varsity jacket karena akan membuat Anda nampak tidak formal ketika bertemu klien. Atau jangan juga berpikir varsity jacket yang merupakan ‘adik’ dari bomber jacket ini hanya cocok untuk casual look yang hanya bisa dipakai untuk hangout. Anda juga bisa menggunakan varsity jacket untuk bekerja, ke kantor atau ke acara formal sekalipun.

Lantas, seperti apa outfit yang bisa Anda kenakan? Pertama-tama Anda bisa memakai nuansa abu-abu untuk mengimbangi warna bold dari beberapa item work look yang dikenakan.

(Foto: GQ)

Untuk varsity jacket, tentu Anda harus memilih warna gelap. Agar terlihat lebih formal Anda bisa memilih kombinasi bahan katun yang dipadukan dengan leather pada bagian lengan. Anda akan terlihat lebih effort untuk terlihat formal meski dengan varsity jacket.

Kemudian untuk inner, Anda bisa memakai kemeja berlengan panjang berwarna putih yang dikombinasikan dengan sleeveless cardigans. Supaya tidak terlalu panas, Anda bisa memilih cardigan yang berbahan katun yang tipis.

On the bottom, And bisa mengenakan celana dengan warna senada dengan cardigans. Adapun aksesorinya, tentu jangan meninggalkan belt, pantofel dan dasi yang baiknya berwarna hitam agar permainan warnanya lebih pas. Selamat mencoba! Dilansir GQ, Selasa (7/3/2017).