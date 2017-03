Riasan Wajah Usia 20-an, Penting Gak Sih Pakai Teknik Contouring?

KIM Kardashian bisa dibilang menjadi salah seorang pioneer happening-nya tren make-up contouring. Kendati bukan teknik make-up terbaru, tak dapat dipungkiri sejak Kim Kardashian mengaplikasikannya, para pecinta kecantikan hingga beauty blogger pun tak mau kalah menciptakan teknik contouring versinya sendiri.

Begitu pula para perempuan usia 20-an yang baru mulai belajar berdandan. Ingin tampil cantik dan beda, tak sedikit dari mereka yang mencoba-coba aplikasi contouring. Namun, di usia tersebut, penting enggak sih aplikasi make-up contouring pada wajah?

Menurut beauty blogger Nadya Aqilla, para perempuan usia 20-an bisa saja mencoba teknik contouring. Tetapi, ia tidak menyarankan jika diaplikasikan untuk riasan wajah sehari-hari.

"Menurut aku oke-oke saja kalau mau coba (contouring-red), karena enggak ada salahnya mencoba itu. Tetapi, aku enggak saranin untuk daily use karena contouring itu kan lebih ke profesional make-up," terang Nadya Aqilla yang ditemui Okezone di sebuah mall di kawasan Sudirman, Jakarta, belum lama ini.

Nadya menerangkan, teknik contouring lazimnya diaplikasikan untuk make-up pemotretan atau menghadiri acara pesta. Pasalnya, saat pesta atau melakukan pemotretan akan banyak terekspos cahaya sehingga shadow natural wajah seseorang akan hilang.

"Karena itu, harus dikembalikan dengan warna nature. Misalnya lagi pesta kan cahayanya terang-terang, nah contouring itu perlu. Tetapi, kalau you are not going to take a lot of pictures, bisa di skip. Jadi lebih opsional," tutup dara cantik berusia 21 tahun itu.