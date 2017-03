Enggak Pakai Blush On, Cara Dandan Angel Pieters agar Tidak Terlihat Tua

PENGAPLIKASIAN make-up dalam aktivitas keseharian memang harus dipulas dengan seksama. Pasalnya, make-up jika tidak dipulas ke wajah secara tepat. Alih-alih terlihat cantik dan flawless, pulasan produk make-up yang tidak sesuai malah akan membuat tampilan wajah menjadi berat dan lebih tua daripada usia sebenarnya.

Nah, siapa sih wanita yang ingin terlihat tambah tua daripada umur sebenarnya? Perihal gaya make-up yang bisa membuat membuat wajah jauh lebih dewasa atau tua inilah yang menjadi perhatian dari penyanyi terkenal, Angel Pieters.

Walau masih berusia belia, Angel mengakui karakteristik wajahnya memang jauh lebih dewasa dibandingkan wanita seusianya. Maka dari itu ia memili trik tersendiri dalam mendadani wajahnya, agar wajahnya yang sudah dewasa tetap terlihat muda.

Kemudian, apakah trik yang dilakoni jebolan ajang menyanyi Idola Cilik ini setiap kali merias wajahnya?

(Foto: Dok. Okezone)

"Wajahku kan memang tipe yang mature ya, lebih dewasa daripada usiaku. Tiap kali dandan, triknya adalah aku selalu dandan itu secukupnya tidak berlebihan. Contohnya, kalau bikin eyeliner itu aku tipis-tipis saja tidak perlu tebal dan panjang. Lalu foundationnya aku pilih yang tone untuk kulit warna kuning langsat biar masuk menyatu ke kulitku," papar Angel saat ditemui Okezone, Selasa (7/3/2017) dalam acara bertajuk "Saved by The Belle X Make Over," di kawasan Jakarta Selatan.

Angel juga menambahkan, selain memulaskan eyeliner secukupnya. Ia mengaku lebih memilih sebisa mungkin tidak mengenakan blush-on atau perona pipi agar tampilan wajahnya tidak semakin terlihat dewasa.

"Ada lagi nih trik aku, aku ketimbang pakai blush-on lebih sering dan suka pakai bronzer sih. Lebih pas saja untuk karakter wajahku, dan bikin gaya make-up aku juga jadinya enggak terlihat menor," tandasnya.