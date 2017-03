Intip Deretan Desain Dapur Rustic Keren, Wow Banget!

COBA bayangkan betapa mengagumkannya jika Anda memiliki dapur bergaya pedesaan di rumah yang berlokasi di tengah kota. Anda akan menjadi orang yang anti mainstream dalam memililih desain dapur.

Dapur bergaya pedesaan yang disebut juga rustic memberikan nuansa hangat dengan kehadiran lemari kayu tua dari aroma pohon pinus. Lantas, seperti apa desain dapur rustic yang paling keren? Melansir dari Freshome, Selasa (7/3/2017) intip deretan desain dapur rustic terkeren berikut ini.

Dark wood and pops of red

Lantai dari papan kayu, langit-langit kayu balok, dan lemari kayu tua pada dapur rustic di atas, menunjukkan elemen kayu yang indah. Elemen kayu adalah suatu keharusan dalam mendesain dapur rustic. Balok-balok kayu yang memenuhi dapur menyempurnakan estetika bergaya pedesaan. Warna kayu yang gelap memancarkan kehangatan, sementara kayu bercat merah pada meja memberi sentuhan cerah.

Elements of stone are perfect in a rustic kitchen

Alam menawarkan banyak unsur selain kayu. Ada unsur batu yang dapat menjadi fitur menakjubkan untuk diaplikasikan pada dapur rustic. Khusus untuk perapian, penggunaan batu sangat berguna agar dapat menahan panas. Pertimbangkan untuk menambahkan beberapa elemen batu untuk dapur Anda. Jika lantai sudah memakai unsur kayu, gunakan batu untuk dinding. Pada dasarnya, setiap mineral alami adalah pilihan yang baik untuk desain dapur pedesaan.



Rustic mixed with modern

Mungkin Anda memiliki selera modern untuk desain dapur, tetapi ingin tetap ada nuansa rustic. Pilihan yang disarankan adalah jangan menutupi seluruh dapur dengan kayu. Misalnya gunakan kayu hanya untuk di lantai dan dinding tetap bergaya modern. Hanya saja, gunakan warna alami agar tak keluar jalur. Desain utamanya dari dapur kontemporer adalah lemari putih bersih, dinding hitam dan perabotan stainless steel mengkilap.