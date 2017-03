3 Camilan Jadul Ini Populer di Era 90-an, yang Mana Favorit Kamu?

BANYAK meme yang tersebar di beberapa media sosial memperlihatkan gambar jajanan jadul. Kebanyakan jajanan ini populer dan eksis di era 90-an. Anda yang menghabiskan masa kecil di tahun 90-an mungkin akan rindu jika melihat jajanan ini.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut Okezone rangkum tiga jajanan jadul yang siap bikin Anda senyum-senyum sendiri karena bernostalgia. Mana yang favorit Anda?

Cokelat payung

Cokelat ini termasuk jajanan yang hampir tersedia di warung-warung tradisional. Disebut cokelat payung karena cokelat ini memiliki bentuk seperti payung lengkap dengan gagang khasnya. Ukuran yang kecil membuat cokelat ini terlihat unyu-unyu dan seolah tak puas menyantap hanya satu buah. Dulu cokelat ini dibanderol dengan harga yang sangat murah. Saat ini agak sulit menemukan si cokelat payung, meski rasanya tak selegit cokelat zaman sekarang tapi bentuk dan rasa klasiknya pasti bisa bikin bibir tersenyum mengingat masa kecil.

Mi kering anak mas

Siapa yang tak suka jajanan mi kering yang disantap dengan taburan bumbu ekstra gurih ini? Agaknya semua anak kecil era 90-an punya cerita klasik yang menyenangkan dengan jajanan mi amak mas ini. Bungkus yang khas berwarna paduan merah dan kuning emas dipertegas dengan sosok dua anak kecil yang menggemaskan. Rasa keju dan asin bumbu membuat rasanya melekat bahkan hingga saat ini.

Lidi-lidian

Yup, jajanan ini kini kembali eksis dan kerap memanjakan lidah anak era 90-an yang kini sudah tidak muda lagi. Olahan dari tepung terigu ini memiliki tekstur yang renyah sehingga saat menyantapnya akan menghasilkan sensasi yang seru. Bentuknya yang seperti batang lidi jadi alasan utama kenapa disebut lidi-lidian. Eits satu lagi, jajanan ini punya dua varian rasa yakni asin gurih dan pedas. Pecinta pedas pastinya tak mau ketinggalam makan si lidi ini.