Traveling Mengintip Patung-Patung Mengagumkan di Seluruh Dunia

BANYAK tempat wisata menarik di seluruh dunia yang bisa dikunjungi. Yuk, saatnya traveling melihat patung-patung mengagumkan di seluruh dunia.

Seni yang dipamerkan secara publik atau public artwork sudah menjadi bagian dari kebudayaan dunia melewati banyak milenium. Semakin mudahnya kita traveling ke negara lain, public artwork kini pun berubah menjadi salah satu atraksi untuk turis. Dari jalanan New York yang sangat ramai hingga pojokan-pojokan sepi di Afrika Selatan dan Texas, majalah "Architectural Digest" melakukan survei mengenai patung, sebagai bentuk public artwork, yang paling menarik. Ini dia hasilnya.

Les Voyageurs karya seniman Prancis Bruno Catalano berlokasi di Marseilles, Prancis. Patung ini mempunyai arti membangkitkan memori dan bagian dari diri sendiri bahwa setiap traveler secara tak terelakkan harus meninggalkan sesuatu atau seseorang ketika mereka pergi menuju tujuannya masing-masing.

Dibuat oleh Can Togayand Gyula Pauer. Seni patung ini diberi nama "The Shoes on The Danube Bank" yang didesain untuk mengingat ratusan Yahudi Hungaria yang harus menanggalkan sepatu mereka di pinggiran sungai sebelum akhirnya ditembak mati selama Holocaust berlangsung di Hungaria.

"The Unknown Official" berlokasi di Reykjavik, Islandia, adalah monumen yang dibangun pada 1993 oleh Magnus Tomasson. Terbuat dari perunggu dan batu, monumen ini menggambarkan birokrat yang berjalan santai. Yang menambahkan unsur dramatis dari monumen ini adalah batu besar yang diletakkan di bagian atas tubuhnya, membuktikan bahwa birokrat ataupun penonton bisa mengobrol tentang motif dari rencana-rencana pemerintah.

"Transcendance" oleh Keith Jellum berlokasi di Portland, Oregon. Patung dengan panjang 11 kaki ini berbentuk salmon yang terbuat dari perunggu menggunakan tangan. Salmon pasifik dapat dilihat berloncatan di air terjun Willamette, 14 mil di selatan kota.

"Nelson Mandela" karya Marco Cianfanelli berlokasi dekat Howick. Afrika Selatan. Patung ini dibiayai oleh Cultural Mechanics, sebuah grup yang memberikan dana bagi proyek-proyek kebudayaan untuk pemerintah di seluruh dunia. Lokasi patung ini berada di jalan R103 di mana Mandela ditangkap oleh polisi apartheid di tahun 1962. Setelah penangkapannya, Mandela dipenjara selam 27 tahun. Demikian ditulis Grivy.