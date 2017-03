Pamer Koleksi Terbaru di Paris Fashion Week, Rihanna Sulap Perpustakaan Nasional Jadi Panggung Runway

PEKAN mode dunia seolah menjadi agenda wajib bagi Rihanna. Tak hanya datang sebagai tamu, Riri, begitu ia akrab disapa, kembali merilis koleksi busana, yang kali ini untuk gelaran Paris Fashion Week Fall/Winter 2017.

Jika sebelumnya, pelantun lagu ‘This Is What You Came For’ ini terinspirasi dari sosok Marie Antoinette, kemarin Fenty Puma by Rihanna merilis koleksi yang lebih realistis dan bisa dikenakan untuk aktivitas harian, terinspirasi dari gaya para mahasiswa di kampus.

Sesuai tema koleksi busana yang diangkat, yakni ‘Fenty University’, mantan kekasih Chris Brown ini pun sampai mengubah National Library di Paris, Prancis, menjadi panggung runway.

(Foto: People)

Mengutip People, Rabu (8/3/2017), meja panjang yang biasa digunakan oleh mahasiwa pun dialihfungsikan sebagai panggung catwalk, lengkap dengan lampu belajar dan buku-buku berukuran tebal. Sementara, tamu undangan yang hadir pun duduk di sepanjang sisi meja.

A post shared by PUMA (@puma) on Mar 6, 2017 at 2:27pm PST

Perihal koleksinya, wanita 29 tahun ini banyak menggunakan warna-warna terang untuk busana pria dan wanita. Sebut saja warna kuning, oranye, terracota, cokelat, yang diterjemahkan ke dalam aksen plaids, sweater, bomber jacket, boxer, jersey, track suit, crop top, dan lainnya.

“Aku tak pernah merasa jatuh cinta dengan koleksi busana lebih dari ini,” ujar RiRi dalam video yang diunggahnya dalam akun Instagram.

(Foto: People)

Dalam fashion show tersebut, tampak sejumlah selebriti dunia yang hadir. Di antaranya Cara Delevingne, Salma Hayek dan suami, Francois Henri Pinault.