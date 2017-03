Olahraga Sambil Beramal, Gerakan CSR dari Brand Outlet

BERBELANJA online memang menyenangkan, namun jangan lupa untuk selalu hidup sehat dan beramal. Ya, ini juga yang sedang digerakkan oleh start up company Brand Outlet (BO) yang dibesut oleh Valencia Tanoesoedibjo. Dalam rangka menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), BO mengadakan Ride With A Cause yakni melakukan olahraga sambil beramal.

"Ya bulan Maret adalah bulan CSR Brand Outlet. Kami sudah setahun berdiri rasanya perlu berbagi dengan sesama dan ingin yang berbeda pula yakni dengan berolahraga sambil beramal," jelas Valencia selaku Chief Commercial Officer Brand Outlet.

(Foto: Afiza / Okezone)

Lebih lanjut, putri kedua dari CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo ini menjelaskan setiap yang ingin berdonasi bisa datang ke studio olahraga sepeda statis, Ride di bilangan SCBD, Jakarta Selatan. Kegiatan ini terbuka untuk umum dengan biaya registrasi sebesar Rp350 ribu.

Namun, nominal registrasi tersebut bukan hanya untuk studio tersebut melainkan untuk didonasikan pada organisasi non profit Kelas Keliling.

(Foto: Afiza / Okezone)

"Jadi sekian nominal registrasi tersebut akan didonasikan ke Kelas Keliling dan pada saat datang bisa sambil membawa pakaian layak pakai yang akan disumbangkan pada korban banjir lewat Kelas Keliling juga," ungkap Valen.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dari 9 hingga 11 Maret 2016. Dengan dihadiri bintang-bintang seperti Daniel Mananta, Brandon Salim dan Vidi Aldiano. Ayo bergabung bersama Brand Outlet berolahraga sambil beramal. Karena setiap baju yang Anda sumbangkan akan diganti dengan voucher dengan nominal sebesar Rp20 ribu untuk perbelanjaan tanpa minimum.