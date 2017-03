Tak Hanya Eksis di Industri Retail, Brand Outlet Berkomitmen Gelar Misi Sosial untuk Masyarakat

INDUSTRI fesyen memang tidak ada matinya. Tren juga terus bergulir, dan permintaan masyarakat juga akan meningkat. Namun dalam dunia bisnis, terutama dalam industri fesyen memberikan timbal balik ke masyarakat harus dilakukan.

Ini pula yang akan selalu dilakukan oleh start up company dalam bidang fashion retail, Brand Outlet (BO). Setelah setahun hadir di tengah masyarakat urban untuk memenuhi kebutuhan sandang, BO mengadakan program Corporate Social Responsibilty bertemakan olahraga sambil beramal.

Hal ini dibenarkan oleh Chief Commercial Officer BO, Valencia Tanoesoedibjo. Ia bersama tim akan berkomitmen selalu memberikan timbal balik pada masyarkat.

"Ya pertahun kita telag berkomitmen untuk melakukan CSR. In business world, we are making money so you have to give back to the society. Secara kontinyu jelas program ini akan selalu dilakukan," tandasnya.

Untuk CSR pada tahun ini, BO mengadakan kegiatan kegiatan Ride With A Cause di mana mengajak masyarakat berolahraga sambil membawa pakaian layak untuk didonasikan pada organisasi non profit Kelas Keliling. Tak hanya itu, setial satu baju yang disumbangkan akan ditukar dengan voucher Rp20 ribu yang bisa dibelanjakan di BO tanpa minimum payment.