Lewat CSR Brand Outlet, Valencia Tanoesoedibjo Mengajak Fashionista Sehat Iman dan Jasmani dengan Olahraga Sambil Beramal

MASYARAKAT urban memang selalu disibukan dengan sederet kegiatan. Berbisnis, bersosialisasi dan tentu mengejar impian di tengah hiruk pikuk kota Metropolitan. Namun, tak selamanya harus berkutat dengan hal tersebut kesehatan iman dan jasmani juga perlu diperhatikan.

Sekiranya ini pula yang digalakkan oleh Chief Commercial Officer dari start up company di bidang fashion retail Brand Outlet (BO), Valencia Tanoesoedibjo. Dirinya dan tim mengajak pelanggan setia BO dalam kegiatan olahraga sambil beramal bertajuk Ride With A Cause, Rabu (9/3/2017).

Ditemui Okezone seusai acara tersebut anak kedua dari CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo ini mengungkapkan ajakan berolahraga sambil beramal ini bukan tanpa alasan.

"Ya, ini merupakan kegiatan corporate social responsibility (CSR) ini diadakan sambil berolahraga. Mengapa olahraga, karena di dunia bisnis orang orang masih kurang memperhatikan kesehatan. Olahraga itu diperlukan, paling tidak 3 kali seminggu karena penting untuk kesehatan. That's why kami memilih olahraga sepeda statis ini untuk healthy mine, heart and body. Badan sehat selain itu kalau memberi kan kita sehat secara iman, otak kita senang, hati kita juga ikut senang karena memberi," pungkasnya.

Sebagai informasi, untuk CSR pada tahun ini, BO mengadakan kegiatan kegiatan Ride With A Cause dari tanggal 9 hingga 11 Maret 2017. Yang mana mengajak masyarakat berolahraga sambil membawa pakaian layak untuk didonasikan pada organisasi non profit Kelas Keliling. Tak hanya itu, setiap satu baju yang disumbangkan akan ditukar dengan voucher Rp20 ribu yang bisa dibelanjakan di BO tanpa minimum payment.