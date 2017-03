Cardio Sepeda Statis yang Dipilih dalam Kegiatan CSR Brand Outlet Bermanfaat Membentuk Tubuh Ideal

ADA banyak cara untuk mendapatkan bentuk tubuh yang proporsional. Idealnya, selalu menjaga gaya hidup yang sehat dengan pola makan dan berolahraga.

Berbicara olahraga untuk mendapatkan tubuh ideal juga banyak ragamnya. Namun cardio tentu menjadi hal mutlak untuk membakar kalori. Salah satunya adalah sepeda statis.

Ya, ini juga yang menjadi pilihan olahraga dalam kegiatan sosial Brand Outlet. Karena, selain membakar kalori sepeda statis memiliki bermanfaat untuk membentuk tubuh.

(Foto: Afiza / Okezone)

"Sepeda statis tuh have a lot benefits. You can burn calories, dapat bentuk tubuh ideal dan minim cedera," ungkap Gita, international trainer Studio Ride yang menjadi lokasi kegiatan sosial Brand Outlet di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Sebagai informasi, untuk pada tahun ini Brand Outlet mengadakan kegiatan sosial bertajuk Ride With A Cause dari tanggal 9 hingga 11 Maret 2017. Yang mana mengajak masyarakat berolahraga sambil membawa pakaian layak untuk didonasikan pada organisasi non profit Kelas Keliling. Tak hanya itu, setiap satu baju yang disumbangkan akan ditukar dengan voucher Rp20 ribu yang bisa dibelanjakan di BO tanpa minimum payment.