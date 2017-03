4 Faktor Risiko Tidak Biasa yang Membuat Perempuan Rentan Terkena Penyakit Jantung

SALAH satu masalah kesehatan yang serius dari perempuan adalah penyakit jantung. Tidak seperti laki-laki, ada beberapa faktor lain yang membuat perempuan jauh lebih berisiko terkena penyakit jantung.

Biasanya yang kita ketahui, merokok, stres, kurang berolahraga merupakan faktor pemicu penyakit jantung. Namun, pada perempuan terdapat faktor lain yang membuat mereka lebih rentan terhadap salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia ini.

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, kita akan membahas faktor-faktor tak biasa yang membuat perempuan lebih rentan terkena penyakit jantung menurut Dr Nilesh Gautam, Head of the Department of preventive cardiology and rehabilitation di Asian Heart Institute, Mumbai:

1. Hamil di usia tua

Anda mungkin beradap pada risiko tinggi penyakit jantung jika hamil setelah usia 40 tahun. Menurut Dr Gautam, usia Anda, sel-sel endotel (sel yang melapisi pembuluh darah) menurun perlahan. Disfungsi endotel menyebabkan arteri menjadi kaku yang menyebabkan tekanan darah tinggi.

Hal ini akan semakin buruk jika perempuan memiliki kolesterol tinggi, pengentalan darah, sehingga membangun plak di arteri dan menyebabkan penyumbatan. Kondisi ini juga dapat menempatkan perempuan pada risiko hipertensi akibat kehamilan, di mana ini merupakan faktor risiko penyakit jantung.

2. Bekerja shift

Jika Anda bekerja shift, sudah saat berpikir tentang kesehatan jantung. Bekerja larut malam dalam shift dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Hal ini tidak hanya memengaruhi pola tidur, tetapi juga menggeser ritme sirkadian (jam biologis tubuh), yang meningkatkan hormon stres. Selain itu, kurang tidur dan paparan konstan terhadap stres merangsang produksi sitokin pro-inflamasi yang merusak pembuluh darah, sehingga akhirnya menyebabkan deposisi kolesterol di dinding arteri.

3. Masalah endokrin

Saat ini, wanita berusia 20-an dan 30-an sudah banyak yang menderita penyakit jantung. Meskipun kurangnya gaya hidup aktif adalah alasan utama, masalah endokrin seperti ketidakseimbangan tiroid dan diabetes tipe 1 bisa menempatkan perempuan pada risiko tinggi terkena penyakit jantung. Juga, tumor kelenjar adrenal menyeabkan kelainan irama jantung, di mana akan memperburuk kesehatan jantung perempuan.

4. Suplemen

Baik itu perempuan hamil atau menopause, dokter biasanya merekomendasikan asupan suplemen kalsium. Hal ini karena risiko kehilangan kalsium dari tubuh meningkat seiring bertambahnya usia.

Namun, konsumsi asupan kalsium yang berlebihan dapat menyebabkan arteri kaku, karena pengendapan kalsium dan meningkatknya tekanan dalam arteri. Tidak hanya itu, hypervitaminosis, asupan berlebihan vitamin A dan E, meningkatkan risiko penyakit jantung dengan melonjaknya tekanan darah dan kelainan jantung.

Jika diabaikan, hal ini dapat menyebabkan serangan jantung dan kondisi yang mengancam nyawam lainnya. Berikut adalah beberapa tips dari para ahli untuk menurunkan risiko penyakit jantung:

- Tidak pernah mengonsumsi suplemen tanpa rekomendasi dokter.

- Menjaga tekanan darah dan glukosa darah dengan memeriksakannya setiap 6 bulan.

- Katakan tidak untuk merokok, baik aktif maupun pasif, karena sama-sama meningkatkan risiko penyakit jantung.

- Berjalan selama 30 menit 5 kali seminggu dan ikuti yoga, serta meditasi 2-3 minggu sekali untuk meningkatkan fungsi jantung.

- Tindak lanjut rutin dengan dokter adalah suatu keharusan, karena membantu untuk menjaga kesehatan jantung dan memantau komplikasinya. Dilansir dari laman Thehealthsite, Rabu (8/3/2017):