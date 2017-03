''Cause With a Ride'', Bukti Brand Outlet Ingin Jadi Manfaat bagi Sesama

DALAM berbisnis tentunya harus menyertakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang notabene adalah kegiatan sosial untuk lingkungan sekitar. Salah satunya yakni Brand Outlet. Walaupun masih berstatus sebagai e-commerce fashion belia di dunia industri fashion retail. Brand Outlet yang dipimpin oleh Valencia Tanoesodibjo ini, tetap mewajibkan diri untuk memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar yang membutuhkan.

Salah satunya lewat gagasan acara ''Cause With a Ride'', di mana acara ini sendiri dikemas menarik, yakni dengan menggabungkan event sport-healthy lifestyle alias olahraga sekaligus kegiatan sosial. Digelar tiga hari, dari 9-11 Maret 2017, tiap sesi olahraga kelas bersepedanya pun dibuat dengan variasi tema yang berbeda-beda dari hari pertama hingga hari ketiga. Girl power, Hiphop vs EDM, dan Top 40 Hits jadi tiga tema yang diusung dalam gelaran Cause With a Ride ini.

Lantas apa sih tujuan Valencia menggelar kegiatan CSR yang bisa dibilang cukup unik ini?

"Dengan kegiatan CSR yang dikemas se-fun mungkin, yang sangat anak muda ini. Niat awalnya pasti kita tidak cuma berbisnis, tapi bagaimana kita menjalankan bisnis itu tetapi tetap juga sejalan bisa memberikan dampak positif buat orang lain di sekitar. Juga tentunya ini sebagai bentuk perwujudan responsibility kita terhadap sesama dan lingkungan sekitar," papar Valen saat dijumpai Okezone, Kamis malam (9/3/2017) di Ride Gym, kawasan Jakarta Selatan.

Lebih lanjut putri kedua pasangan Hary dan Liliana Tanoesoedibjo ini menambahkan, ke depannya ia akan berupaya kegiatan CSR seperti ini akan jadi agenda tahunan dari Brand Outlet.

"Harapan ke depannya tentu semoga kegiatan CSR seperti ini yang dikemas menyenangkan dan menarik, bisa kita adakan rutin setiap tahunnya. Tentunya setiap tahunnya kita upayakan digelar dengan konsep dan ide-ide segar yang baru lagi," tandas Valen sembari tersenyum.