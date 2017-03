Jalanan Melbourne Diramaikan dengan Lampu Tanda Penyeberangan Khusus Wanita

BERSAMAAN dengan Hari Perempuan Internasional 8 Maret, Kota Melbourne di Victoria, Australia meluncurkan lampu tanda penyeberangan khusus wanita dalam 10 figur. Inisiatif komite di belakang upaya ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi yang ada.

Chief executive komiter tersebut, Martine Letts, mengatakan bahwa siluet laki-laki dalam lampu tanda penyeberangan adalah bentuk diskriminasi pada perempuan. Dia menganggap adanya dua siluet gender akan lebih adil.

#Equalcrossings traffic lights up and running at the Flinders/Swanston St intersection @Equalcrossings1 pic.twitter.com/bNOdvhO3Im