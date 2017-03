Walau Lelah, Brandon Salim Akui Ride With a Cause Brand Outlet Seru!

JIKA mendengar kegiatan sosial, imej kegiatan yang monoton dan membosankan memang tidak dapat disangkal masih banyak terlintas di pikiran banyak orang. Terutama di benak para anak muda.

Namun imej tersebut ternyata tidak berlaku bagi public figure dan aktor muda yang sedang melejit namanya, Brandon Salim. Ya, Brandon adalah salah satu dari sederet sosok selebriti yang ikut serta dalam acara Cause With a Ride yang dihelat oleh fashion e-commerce, Brand Outlet. Yakni berolahraga bersepeda sembari menyumbangkan busana layak pakai untuk anak-anak muda dan anak-anak kecil lewat donasi terhadap Kelas Keliling.

Saat ditanya bagaimana pengalamannya bisa berolahraga bersepeda selama 45 menit sembari beramal melakukan kegiatan sosial. Ini jawaban putra aktor dan model papan atas Tanah Air, Ferry Salim ini.

"Wah seru banget ya tadi, it's really fun! Menurutku kegiatan CSR yang dikemas menarik tipe begini tidak begitu banyak kan ya. Anak muda banget, dan kita sekaligus enggak cuma sehat tapi beramal juga," ujar Brandon saat ditemui Okezone, sesaat setelah sesi olahraga pada Kamis (9/3/2017) di Jakarta Selatan.

Soal kegiatan sosial, cowok yang sedang disibukkan oleh proses syuting film terbarunya yang berjudul "A" ini menyebutkan bahwa kepedulian akan sesama itu memang sudah semestinya dipupuk sejak dini.

"Berkegiatan sosial dengan beramal, memberikan manfaat bagi orang-orang membutuhkan itu penting ya buatku. Jadi kalau ditanya kenapa concern ke hal-hal sosial padahal masih muda. Buatku sih never too early to do good things, enggak ada standard yang terlalu dini untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat," imbuhnya.