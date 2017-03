Pilihan Warna Kaus Polos Wajib Punya dalam Lemari Pakaian Pria

BAGI pria yang senang bergaya simpel dan kasual, kaus memang menjadi item fesyen yang tepat. Jenis item fesyen satu ini bisa tak hanya nyaman, tetapi juga bisa dipadankan dengan busana lainnya.

Nah, bagi Anda yang senang mengenakan kaus, maka warna kaus pria berikut paling tidak harus Anda miliki, seperti dilansir DMarge, Jumat (10/3/2017).

Putih

Kaus warna putih tampaknya memang selalu ada dalam lemari pakaian setiap orang. Warna putih bisa dipadankan dengan busana apa pun. Misalnya, memadukan dengan celana denim berwarna gelap dan sneakers putih atau boots.

Hitam

Hitam menjadi warna lain yang wajib ada dalam lemari pakaian. Warna gelap membuat penampilan Anda menjadi tidak terlalu terlihat kasual. Kenakan dengan kardigan atau long trench dan sepatu berjenis loafer untuk menghadiri acara di malam hari.

Abu

Abu menjadi warna favorit kaus polos pria. Sayangnya, saat berkeringat warna abu bisa memperlihatkannya secara jelas.

Biru navy

Blue navy is the new black. Karena itu, tak ada salahnya untuk menyimpan kaus polos warna satu ini. Cocok jika dipadankan dengan celana chino atau denim berwarna gelap.