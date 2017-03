Ini Bar Robot Pertama di Dunia?

MEMASUKI quarter pertama tahun 2017, sebuah bar berkonsep unik kembali diluncurkan. Mengusung tema robot, Miracle Mile Shops di Las Vegas Strip, mengklaim diri mereka sebagai bar robot pertama di dunia.

Berdasarkan hasil laporan Eater, inovasi akan dibangun di bekas toko pakaian pria seluas 739 meter persegi. Biaya pembangunannya sendiri diperkirakan mencapai Rp7,2 triliun yang direncanakan selesai pada akhir Juni 2017.

Pemilik Las Vegas Business Academy, Rino Armeni, diklaim sebagai orang dibalik projek tersebut. Kendati demikian, fasilitas dan detail Robotic Bar ini belum diketahui secara pasti.

Selain Las Vegas, ternyata salah satu kapal pesiar ternama dunia Harmony ot the Seas, juga memiliki konsep bar serupa. Bahkan, robot-robot yang ada di kapal ini mampu menyajikan 120 minuman per jam, dengan 60 pilihan racikan. Demikian dilansir dari The Daily Meal.