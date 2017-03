Taman Hiburan Ekstrem Terbaru di Asia yang Harus Dicoba 2017 Ini

TAMAN Hiburan tidak pernah sepi pengunjung. Apalagi dengan wahana unik baru dan bertambahnya taman hiburan yang dibuka tahun ini.

Seperti dikutip dari Latimes, Jumat (10/3/2017), berikut adalah tiga negara di Asia yang membuka taman hiburan dan membangun wahana ekstrem terbaru 2017 ini.

Malaysia - 20th Century Fox World

Debut 20th Century Fox World di Malaysia akan menjadi awal dibukanya taman hiburan milik studio film dan televisi Los Angeles, Amerika Serikat ini.

2017 ini, 25 wahana dan banyak atraksi akan dibuka dengan tema "Ice Age" dengan gunung esnya, "Alien vs. Predator" dengan kapal hancurnya, juga "Night at the Museum," "Rio" dan "Planet of the Apes."

Jepang - Legoland

Merlin Entertainments telah lama merencanakan pembangunan Taman Hiburan Legoland pada 2017. Terletak di Nagoya, taman hiburan yang dibuat dengan biaya $315 juta ini akan memiliki menara observasi, Technics roller coaster, dan wahana air Aquazone.

Chengdu - Dua Roller Coaster di Happy Valley

Taman Hiburan Happy Valley Chengdu di barat daya China ini direncanakan akan menambah wahana dive coaster Bolliger & Mabillard dan wooden coaster Great Coasters International di 2017.

Dive coaster setinggi 164 kaki ini akan membuat Anda basah, sementara wooden coaster yang berdiri di atas ketinggian seratus kaki dari dasar akan membawa wisatawan berkeliling di lintasan sejauh 3.300 kaki.