"Ride With A Cause" Brand Outlet Sukses, Tunggu Event Selanjutnya

TUGAS dan tanggung jawab perusahaan bukan saja hanya memikirkan untung dan tumbuh pesat, tetapi juga bertanggung jawab menyejahterakan masyarakat. Itulah fungsi Corpotare Social and Responsibility (CSR) dalam perusahaan.

Sebagai fashion ritel baru di dunia e-commerce, Brand Outlet (BO) berupaya melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Lewat event "Ride With a Cause", usaha yang dipimpin Valencia Tanoesodibjo, menggalang aksi charity.

Yaitu, dengan mengajak masyarakat menyumbangakan pakaian bekas yang masih layak pakai. Nantinya donasi tersebut akan disalurkan kepada anak-anak sekolah Kelas Keliling.

(Foto: Vessy / Okezone)

Sebagai e-commerce yang bergerak di bidang fashion, tentunya acara ini dikemas secara fashionable. Di mana beberapa artis juga terlibat di dalamnya, seperti Daniel Mananta yang tampak di hari terakhir. Ia turut menyumbangkan pakaian bekas dan berpartisipasi mengikuti event "Ride With a Cause" yang menggabungkan sport-healthy-lifestyle.

Selama tiga hari acara berlangsung terhitung 8-10 Maret 2017, event ini berlangsung sukses. Hal itu terbukti hingga hari terakhir sumbangan pakaian semakin banyak.

"CSR kami puas, sebab ini firts time kami menggelar acara sosial dan animo dari peserta besertA artis yang terlibat tampak antusias," ujar Valencia kepada Okezone, Jumat (10/3/2017).

Melihat kesuksesan acara ini, BO tak ingin merasa cepat puas. Ke depannya mereka akan berupaya lebih besar dan baik lagi untuk menjadi bagian yang dapat berkontribusi untuk masyarakat.

"We'll do from heart and well untuk depannya. Pastinya CSR akan terus berjalan, tapi belum tau apakah konsepnya akan tetap sama atau berbeda. Ganti partner pasti agar event yang selalu fresh," ujarnya sambil tersenyum.