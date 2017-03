Daniel Mananta Apresiasi Artis yang Terlibat di "Ride With A Cause" Brand Outlet

KEGIATAN Sosial yang diselenggarakan Corporate Social Responsibility (CSR), Brand Outlet (BO) sukses digelar. Acara ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut, terhitung 8 hingga 10 Maret 2017.

Event yang mengusung tema "Ride With a Cause" Brand Outlet ini bertujuan mengajak fashionista beramal. Caranya, dengan mengajak masyarakat berolahraga sambil membawa pakaian layak untuk didonasikan kepada organisasi non profit Kelas Keliling. Tak hanya itu, penyumbang pakaian akan mendapat voucher sebesar Rp20 ribu yang dapat dibelanjakan di BO tanpa minimum payment.

Dalam event ini, sederet nama artis ibu kota turut terlibat, seperti Sammy Simorangkir, Viviana, Brandon Salim, Vidi Aldiano, dan Daniel Mananta. Mereka bukan saja meramaikan kelas gym, tetapi juga mendonasikan fee-nya dan pakaian bekas untuk disumbangkan.

Daniel Mananta yang tampak hadir pada hari terakhir mengaku gembira ketika Chief Comercial Officer dari start up company Brand Outlet, Valencia Tanoesoedibjo mengajaknya langsung. Apalagi ketika ia melihat rekan-rekan artis lain turut meramaikan.

"Kebetulan saya hari ini kosong enggak ada kegiatan, jadi bisa ikutan. Temen-teman artis lain juga dari hari sebelumnya kelihatan banyak yang ikut," ucap Daniel kepada Okezone, Jumat (10/3/2017).

MC terkemukan ini melihat bahwa teman-temannya tampak antusias mengikuti aksi sosial ini. Ia berharap acara seperti ini makin happening.

"Sudah lihat teman-teman di Instagram. Salut buat mereka yang punya jiwa sosial. Mereka juga menjadi penyemangat saya untuk bisa ada disini juga. Semoga acara seperti ini semakin banyak dan makin banyak artis yang telibat," celoteh Daniel.