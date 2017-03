Mesranya, Pujian dari Putra-Putri untuk Liliana Tanoesoedibjo

CINTA seorang ibu kepada anaknya tidak pernah sia-sia. Apa yang ditanamkan ibu, akan selalu berbuah manis pada akhirnya.

Segala hal yang dilakukan oleh ibu kepada anak-anaknya juga tidak akan pernah dilupakan. Hal ini juga terlihat dari pujian putra-putri Hary Tanoesoedibjo kepada sang bunda, Liliana Tanoesoedibjo.

Dalam sebuah unggahan di akun Instagram @liliana_tanoesoedibjo, Liliana memasukkan tujuh foto dalam satu momen. Ketujuh foto tersebut merupakan foto dirinya dan foto bersama anak-anak serta sang suami.

Liliana menuliskan caption berbunyi "You don't choose your family ; they are God's gift to you as you are to them".

๐ŸŒธ๐ŸŒฟyou don't choose your family ; they are God's gift to you as you are to them ๐ŸŒฟ๐ŸŒธ๐ŸŒน๐ŸŒธ๐ŸŒน๐ŸŒธ๐ŸŒน๐ŸŒธ



Dalam beberapa foto, terdapat pujian dari putra dan putrinya untuk Liliana. Putri sulung, Angela menyebut ibunya terlihat lembut dan feminin di luar, tetapi memiliki jiwa yang kuat. Ia juga mengatakan bahwa ibunya adalah seorang yang memiliki kepercayaan diri sebagai pemimpin dan seorang istri yang baik untuk ayahnya. Tak pernah berhenti mendukung melalui doa yang dipanjatkan setiap hari.



"Ibuku adalah salah satu wanita paling kuat yang aku tahu," ujar Angela.



Sama seperti Angela, putri ketiganya, Clarissa juga memuji Liliana sebagai wanita yang memiliki prinsip yang teguh dan tak mudah goyah. Sementara Jessica memuji ibunya yang memiliki kepercayaan kuat terhadap Tuhan dan selalu berjalan di jalan Tuhan.

Putra bungsunya, Warren pun turut memuji sosok ibunda yang disebutnya sebagai orang yang baik penuh kasih sayang.



"She cares about all of her children and would take her time to tend to our problems. Mom is also an independent person who devotes her life to God".