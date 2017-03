Hillary Clinton Terlihat Lebih Fresh dengan Gaya Rambut Barunya

HILLARY Clinton dikenal dengan gaya rambutnya yang ikonik. Sepanjang 2000-an, wanita 68 tahun itu memangkas rambutnya menjadi lebih pendek bergaya layer.

Bertahun-tahun setia dengan potongan rambut pendek, baru-baru ini istri Bill Clinton tersebut tampak memamerkan gaya rambut terbarunya. Seperti apa?

Tampil sebagai pembicara dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional di Vital Voices Global Leadership Award di Kennedy Center, Washington DC., mantan kandidat Presiden Amerika Serikat itu memperlihatkan potongan rambutnya bergaya wispy bob dengan poni see-through.

(Foto: Usmagazine)

Mengenakan busana berwarna merah dan pulasan lipstik berwarna senada, membuat tampilan Hillary terlihat lebih muda dan fresh. Dengan potongan rambut tersebut, tak sedikit netizen yang memuji Hillary lantaran terlihat lebih cantik melalui akun media sosial.

“Your hair looks great lady!,” ujar netizen bernama Laura Lee.

“Loving the hair @HillaryClinton! You look so energized and beautiful. @ChelseaClinton your kids have a glam-ma!,” tambah pemilik akun Twitter @suiteplat.

“@HillaryClinton just saw the new hair. LOVE IT! U look marvelous!,” sambung netizen yang lain bernama Diana Mauro.

Sementara itu, dalam acara tersebut, Hillary menekankan pentingnya agar para wanita mau berjuang demi terciptanya kesetaraan gender di seluruh dunia.

“Berhenti memperlihatkan rasa takut pada wajah kita, hasilnya bukan soal aksi tetapi juga passion. Jangan pernah hilangkan optimisme dan ketekunan Anda. Kita dapat membangun masa depan mulai dari sini, untuk wanita dan anak-anak di seluruh dunia serta untuk kita di sini di rumah,” tutur Hillary, seperti dilansir UsMagazine, Senin (13/3/2017).