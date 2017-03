Ssstt.. Ini Etika Memakai Parfum yang Perlu Diketahui

BANYAK artikel yang telah mengulas bagaimana memadupadankan busana, aksesori atau sepatu yang Anda kenakan. Namun bagaimana dengan parfum yang disemprotkan ke tubuh?

Tahukah Anda beda tempat, beda pula wewangian yang harus disemprotkan? Tak hanya soal wangi favorit atau tidak, namun iklim di sekitar juga bisa memengaruhi jenis wewangian. Tak ingin bukan orang di sekeliling Anda merasa risih dengan wangi dari parfum Anda yang menyengat? Atau diri sendiri merasa bau karena parfum yang disemprotkan tidak terlalu terasa?

Untuk menambah informasi Anda, berikut beberapa peraturan memakai parfum yang harus Anda ketahui sebagaimana dilansir GeniusBeauty, Selasa (14/3/2017).

Tempat umum

Untuk di tempat umum seperti bioskop atau ekshibisi tak ada aturan khusus yang harus dikenakan. Anda bisa menjadi diri sendiri dengan menyemprotkan parfum dengan aroma favorit. Sebagai rekomendai, Anda bisa menggunakan Chanel No.5, Miss Dior, Guerlain Shalimar. Satu-satunya peraturan adalah cukup menyemprotkan satu atau dua tetes saja.

Dinner

Ketika menghadiri fine dining atau pun pergi ke pesta pernikahan pada malam hari, Anda tak harus memakai wewangian yang berat dengan komposisi yang rumit. Hal tersebut karena, pertama, wewangian yang Anda pakai bisa membuat Anda dan orang-orang di sekeliling tak menikmati sajian makanan. Kedua, Anda tidak bisa menikmati makanan penutup.

Di pesawat

Jangan menggunakan parfum sebelum atau sedang terbang. Bahkan jangan sampai tergoda untuk mencoba parfum yang ditawarkan di duty free. Ini akan sangat mengganggu penumpang lain, bagaimana jika mereka tak menyukai aromanya? Anda tak ingin dalam posisi mereka bukan. Cukup satu sampai dua semprot sebelum berangkat ke bandara.

Kantor

Nah, untuk memakai wewangian di kantor Anda juga harus mengatur dosis yang tepat. Selain itu, Anda tak harus me-refresh parfum di siang hari kendati merasa wangi parfum telah menguap. Karena bisa jadi, itu hanya indra penciuman Anda yang sudah lelah.

Karenanya, sebelum berangkat ke kantor semprotkan wewangian di area yang tepat. Seperti, leher, belakang telinga, tulang selangka dan juga pusar. Kemudian, sangat dianjurkan untuk mengetahui parfum yang tidak disukai rekan kerja Anda yang lainnya. Hal ini penting dilakukan mengingat Anda lima hari, nine to five bersama mereka.