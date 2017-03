Emilia Clarke Jadi Model Iklan Parfum Dolce & Gabbana Terbaru

EMILIA Clarke menambah satu prestasi dalam catatan karirnya. Bukan sebagai aktris terbaik atau wanita terseksi, melainkan Emilia baru saja didapuk sebagai duta baru untuk parfum dari rumah mode Dolce & Gabbana.

Mengutip Femalefirst, Rabu (15/3/2017), bintang film Me Before You ini akan hadir sebagai model iklan parfum Dolce & Gabbana yang bertajuk The One pada September mendatang. Pemilihan Emilia sebagai model terbaru parfum rumah mode asal Italia ini bukan tanpa alasan.

Pasalnya, co-founder Domenico Dolce dan Stefano Gabbana, menyatakan jika Emilia Clarke adalah sosok wanita Dolce & Gabbana yang anggun dan memesona. Karakter dan kecantikan yang dimiliki Emilia tampak sesuai dengan esensi dari kampanye parfum tersebut.

“Emilia Clarke anggun dan mempesona. Karakter dan kecantikannya yang alami sesuai dengan esensi iklan parfum kami, yaitu bahagia, spontanitas, dan penuh gairah. She is The One!” kata Domenico Dolce dan Stefano Gabbana.

(Foto: Femalefirst)

Kabar gembira ini juga diungkapkan oleh pihak Dolce & Gabbana melalui media sosialnya. Di sisi foto yang menampilkan Emilia, mereka menuliskan, “Nominasi aktris Emmy @emilia_clarke akan menjadi model parfum The One Dolce & Gabbana September 2017.”

Emilia tak sendiri, lawan mainnya dalam film Game of Thrones, yakni Kit Harington, juga turut menjadi bintang parfum The One versi pria. Menurut Domenico dan Stefano, Kit Harington merupakan sosok yang ideal untuk merepresentasikan Dolce & Gabbana.

“Dia muda, charming, karimastik, dengan sebuah karakter yang kaya. Tak ada lagi yang bisa menjadi model lain untuk The One for Men selain dirinya,” tutup Domenico dan Stefano.