PENGALAMAN hidup seseorang bisa terlihat dari usia seseorang. Semakin bertambahnya usia, semakin banyak pula pengalaman hidup yang telah dilewati.

Hari ini, istri dari CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo berulang tahun ke-50. Wanita yang juga Chairwoman Miss Indonesia ini adalah seorang istri dan ibu yang baik untuk anak-anaknya.

Untuk Hary Tanoe, Liliana adalah istri yang selalu mendampinginya di saat suka maupun duka. Dalam wawancara kepada HIGHEND yang terbit bulan ini, Hary Tanoe mengatakan bahwa istrinya adalah pendukung terbesar dalam keluarga dan bisnisnya.

“Istri saya Liliana adalah istri pendukung yang selalu taat dan mengikuti cara saya menumbuhkan keluarga dan bisnis. Dia sangat setia kepada saya dan anak-anak kami dan yang paling penting selalu berjalan di jalan Tuhan. Kami telah bersama selama 31 tahun dan satu-satunya hal yang saya dapat katakan tentang dia adalah saya tidak pernah mendapat keluhan tentangnya dan saya merasa diberkati memiliki dia sebagai istri dan ibu dari kelima anak-anak saya,” ujar Hary Tanoe kepada HIGHEND Magazine.

Tidak hanya dipuji oleh sang suami, Liliana juga mendapat pujian dari anak-anaknya. Mereka menyebut sosok ibunya adalah wanita yang kuat dan sangat taat pada ajaran Tuhan.

“She cares about all of her children and would take her time to tend to our problems. Mom is also an independent person who devotes her life to God,” ujar putra bungsunya, Warren kepada HIGHEND Magazine.



Selamat ulang tahun, Ibu Liliana Tanoesoedibjo!