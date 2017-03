Mau Liburan ke Aceh, Ini 35 Agenda Wisata Sepanjang 2017

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata Aceh merilis sejumlah agenda wisata bertajuk "The Light of Aceh" 2017. Even tersebut dirangkum selama satu tahun baik bertaraf nasional maupun internasional.

Kepala Dinas Pariwisata Aceh, Reza Fahlevi menyebutkan, sejumlah agenda digelar untuk mendukung Aceh sebagai tujuan wisata Muslim Friendly Destination. Apalagi tahun lalu provinsi berjuluk Serambi Mekkah ini meraih predikat Thse World's Best Halal Cultural Destination di ajang World Halal Tourism Award 2016 lalu.

"Ini juga kesempatan untuk mengangkat dan mengenalkan kembali nilai budaya Aceh yang bernafaskan Islam kepada wisatawan," kata Reza di Banda Aceh, Rabu (15/3/2017).

Reza menyebut setiap tahun jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh mengalami peningkatan. Pada 2016 sebanyak 2.154.249 orang wisatawan berlibur ke Aceh. Terdiri dari 76.452 orang wisman dan 2.077.797 orang wisatawan nusantara.

Kehadiran Calendar of Event (COE) dengan branding "The Light of Aceh" yang merupakan bagian dari progam "Wonderful Indonesia" dari Kementerian Pariwisata RI, ditargetkan dapat menyita perhatian wisata untuk berkunjung ke Tanah Rencong. Upaya ini menjadi bagian dari target pemerintah 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019.

"Peluncuran COE ini, kita harap tidak hanya berdampak dalam membangun pencitraan positif tentang Aceh, tapi juga mampu mempromosikan potensi keberagaman dan keindahan budaya Aceh bagi wisatawan serta menjadi tren positif juga dalam menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha baru masyarakat melalui kunjungan wisatawan," imbuhnya.

Saat ini Disbudpar Aceh juga sedang gencar melakukan promosi berbagai paket wisata, baik lewat media sosial, aplikasi Android, serta situs resmi informasi pariwisata yang saat ini sedang dikembangkan di www.acehtourism.travel.

Adapun beberapa kegiatan atraksi wisata yang bersifat core event dan facilitating events tahun 2017 yang dikemas melalui semangat "The Light of Aceh" dan "Wonderful Indonesia", meliputi Festival Pulo Aceh, Sail Sabang 2017, Pekan Nasional KTNA, Festival Danau Lut Tawar, Festival Musik The Light of Aceh dan dan beberapa event wisata menarik lainnya.

Berikut 35 agenda yang diselenggaran di Aceh tahun 2017:

1. Maulid Raya, Banda Aceh 1 Januari -31 Maret.

2. Perlombaan Pacu Kuda Tradisional, Bener Meriah 9-15 Januari

3. Peringatan Syahid Teuku Umar ke 118, Aceh Barat 4-11 Februari

4. Pagelaran Seni Tari Dampeng, Banda Aceh 20 Mei

5. Putroe Phang Art & Weekend Show, Banda Aceh Februari-Juli

6. Aceh Dirt Bike Adventure, Bener Meriah 7-9 April

7. Kemah Seniman, Banda Aceh 14-16 April

8. Pagelaran Seni Jalo Didong, Banda Aceh 14 April

9. Piasan Seni Banda Aceh, 14-16 April

10. PENAS KTNA, Banda Aceh 6-11 Mei

11. Festival Seni Budaya Tradisional dan Kreasi, Meulaboh 16-20 Mei

12. Aceh Islamic Fashion Parade, Banda Aceh 17-18 Mei

13. Banda Aceh Coffee Festival, 18-20 Agustus

14. Festival Pulo Aceh, Aceh Besar 15-16 Juli

15. Piyasan Samudera Pasai International Festival, Lhokseumawe 17-23 Juli

16. Wisata Camping Nusantara, Banda Aceh 21-23 Juli

17. Aceh Amazing Adventure, Banda Aceh dan Aceh Besar 26-30 Juli

18. Aceh Diving Championship, Sabang 10-13 Agustus

19. Aceh Bike Week, Aceh Tengah 25-27 Agustus

20. Aceh Culinary Festival, Banda Aceh 18-20 Agustus

21. Camping 100 Tenda, Aceh Tengah 26-27 Agustus

22. Saman 10.001, Gayo Lues pada Agustus

23. Perlombaan Pacu Kuda Tradisional, Aceh Tengah 21-27 Agustus

24. Festival Danau Lut Tawar, Aceh Tengah pada September

25. Seumeleung, Aceh Jaya 2 September

26. Festival Musik The Light of Aceh, Banda Aceh pada Oktober

27. Aceh Rafting Championship, Aceh Tenggara pada Oktober

28. Pemilihan Duta Wisata Aceh, Banda Aceh 11-15 Oktober

29. Festival Sanger, Banda Aceh 12 Oktober

30. Aceh International Surfing Championship, Simeulue 26-29 Oktober

31. Lomba Perahu Tradisional se Aceh, Lhokseumawe 6-12 November

32. Wonderful Sabang Expo, 28 November - 3 Desember

33. Sail Sabang, 28 November – 5 Desember

34. Festival Kuliner Aceh Jaya, Calang 22 April-26 Desember

35. Peringatan 13 Tahun Tsunami Aceh, Banda Aceh 26 Desember.