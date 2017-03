Mesra Banget... Sambil Kecup Kening, Hary Tanoe Mengatakan Ini di Malam Ultah sang Istri!!

"Harapannya istri saya bisa lebih baik dalam segala kapasitasnya sebagai ibu, istri, profesional dan anak bangsa" -HT-, perayaan HUT ke-50 @Liliana_Tanoesoedibjo

A post shared by Hary Tanoesoedibjo (@hary.tanoesoedibjo) on Mar 15, 2017 at 11:27am PDT