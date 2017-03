Berawal dari Pesta Ulang Tahun Kawan, Tak Disangka Hary Tanoe Terpesona dengan Wanita Bernama Liliana, seperti Ini Kisahnya!

TAK terasa waktu berlalu begitu cepat. Istri dari Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo tepat berusia 50 tahun pada 15 Maret 2017.

Meski dari sisi penampilan, wanita berwajah ayu ini sama sekali tak tampak sudah berkepala lima, namun pengalaman hidupnya sudah pasti sangat banyak dan itu semua menjadikannya Liliana Tanoe menjadi lebih bijaksana dari waktu ke waktu.

Sebagai suami, Hary Tanoesoedibjo mempersembahkan pesta ulang tahun yang sangat spesial bagi wanita yang sangat dicintainya. Pesta tersebut dihelat pada hari yang sama, pada malam harinya di Hotel Mulia Senayan Jakarta.

Di usia Liliana yang ke-50 ini, Hary Tanoe mengenang momen ketika ia jatuh cinta dengan wanita yang sudah memberinya lima orang anak ini, seolah peristiwa itu baru saja terjadi. Sebab, kendati sudah lebih dari 30 tahun, HT masih ingat hari, tanggal, bulan, tahun, dan event ketika mereka berdua bertemu.

Di sebuah foto yang diunggah Ketua Umum Partai Perindo saat perayaan pesta semalam di akun Instagram-nya @hary.tanoesoedibjo menuliskan itu.

"Kami sangat mengenal satu sama lain. Saya kenal Liliana, Sabtu, 10 Januari 1981 di pesta ulang tahun kawan kami," -HT- A post shared by Hary Tanoesoedibjo (@hary.tanoesoedibjo) on Mar 15, 2017 at 5:27pm PDT



Dari postingan tersebut komentar kagum dituliskan netizen, seraya mendoakan Ibu Liliana Tanoesoedibjo menjadi lebih baik menginjak usia ke 50 ini.

“ayoebutikbatik : 💖doa yg terbaik bunda Lilyana💖🎂🌹sehat selalu..bersama bpk Hary.tanoesoedibjo langgeng selamanya amiin....

“ernaewelehweleh : Hbd ibu liliana.. Awet muda bgt ga keliatan 50thn...”

“dina_yacob : @liliana_tanoesoedibjo HBD ibu, sukses dan bahagia selalu 🎉🎁🎊tdk menyangka umurnya Sdh 50 thn, u look so young 😍😍🙏🏻🙏🏻”