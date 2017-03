So Sweet, Hary Tanoe Menggoda sang Istri di Tengah Tamu Undangan, Liliana Tersipu Malu! Ini yang Dikatakan

TIDAK mudah memegang komitmen untuk menjalani pernikahan dengan romantisme. Tetapi dengan upaya dan cinta yang tulus, semua itu akan mudah dilakukan dan tercipta dengan sangat indah.

Rabu 15 Maret 2017, istri dari Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, merayakan ulang tahunnya yang ke-50 tahun. Sebuah pesta yang sangat romantis dipersembahkan oleh sang suami untuk Liliana Tanoesoedibjo.

Ruangan di Ballroom Hotel Mulia Senayan, Jakata disulap menjadi taman surga bertabur bunga-bunga putih. Lampu-lampu bercahaya kerlap-kerlip dan sedikit redup menghiasi lorong hingga ruang utama pesta.

Suasana pesta semalam sangat kental dengan nuansa romantis. Kue ulang tahun persembahan suami dibuat seperti wedding cake yang tersusun menjulang tinggi hingga delapan tingkat, menunjukkan tanda cinta.

Aroma romatis semakin terasa ketika Hary Tanoe berbicara di tengah puluhan tamu yang hadir. Ia mengungkapkan perasaannya terhadap sang istri dengan untaian kata yang indah.

Ungkapan cinta sangat jujur, tulus, dan keluar dari hati ini membuat istri bahagia, bahkan bisa dibilang ''meleleh''. Ya, wanita mana yang tidak tersanjung ketika dipuji oleh pria yang sangat dicintainya, Hary Tanoe menyebut wanita yang sudah dikenalnya selama 36 tahun itu cantik luar-dalam.

"Cantik itu harus luar dalam. Banyak yang cantik luarnya, tapi yang cantik dalamnya sedikit. Liliana cantik dua-duanya,” ucap HT dengan sangat indah.

Dalam pesta ulang tahun semalam Chairwoman MNC Group itu, mendapat hadiah sepsial dari kelima anaknya, yaitu sebuah lagu berjudul 'You Raise Me Up' dari Josh Groban.

Nyanyian merdu dari kelima anak ini, disambut dengan tepukan tangan hadirin undangan dan juga antusias Liliana Tanoesoedibjo.