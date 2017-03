Tak Hanya Cantik, Ini Lho Hal Sederhana dari Liliana yang Membuat Hary Tanoe Jatuh Cinta sejak Pandangan Pertama

BERPERAN sebagai istri seorang pengusaha sekaliber Hary Tanoesoedibjo (HT) jelas tidak mudah. Sejak tahun 1986, pria 51 tahun ini menjalani bisnisnya di bidang manajemen investasi, bernama Bhakti Investama.

Bisnis HT terus tumbuh dan berkembang pada tahun 2000-an setelah mengakui sisi sejumlah perusahaan, termasuk media. Kini ia menjabat sebagai Chairman & CEO MNC Group, media grup terbesar di Asia Tenggara. Kesuksesan karier di dunia bisnis membawa HT ke dunia politik, hingga kesibukan dan fokusnya bertambah, yaitu ke partai yang dirikannya, yaitu Partai Perindo.

Melihat kesuksesan Hary Tanoe, maka tak lengkap jika tidak mengenal siapa wanita hebat di sampingnya. Ya, wanita itu adalah Liliana Tanoesoedibjo yang setia mendukung dan mendampingi suami dalam segala hal. Liliana juga terlibat dalam mengembangkan bisnis sang suami dan memajukan partai dengan penjabat sebagai Ketua Kartini Perindo.

Saling mengenal selama 36 tahun dan dipersatukan dalam pernikahan selama 31 tahun, Liliana cukup mengenal siapa HT. Di usianya yang ke-50 tahun pada 15 Maret 2017, ibu dari lima orang anak ini mendapat pesta perayaan ulang tahun spesial dari suami.

Dalam pesta yang dihelat di Hotel Mulia Senayan itu, Hary Tanoe menjadikan acara tersebut sebagai momentum bersyukur karena telah memiliki istri seperti Liliana yang tangguh mendampinginya

Ia pun menyanjung peran Liliana sebagai istri dan ibu dari lima anaknya, yakni Angela, Valencia, Jessica, Clarissa, dan Warren yang telah mendedikasikan diri mencintai sepenuh hati.

"Saya salut dengan keteguhan Liliana mendukung saya dan anak-anak,” ungkap HT.

Di pesta ulang tahun, Chairwoman MNC Group itu, kelima anaknya menghadiahi sang ibunda sebuah lagu. Kelimanya melantunkan lagu 'You Raise Me Up' dari Josh Groban.

Nyanyian merdu dari kelima anak ini, disambut dengan tepukan tangan hadirin undangan dan juga antusias Liliana Tanoesoedibjo.