Dramatis, Pegawai Restoran Cepat Saji Ini Selamatkan Polisi yang Kesulitan Bernafas

TIDAK semua pahlawan mengenakan jubah bak superman. Terkadang, seorang kasir restoran cepat saji pun juga bisa melakukan hal serupa.

Pedro Villoria, seorang staf di salah satu restoran cepat saji di Doral, Florida, mendapat pujian dari penduduk lokal setelah berhasil menyelamatkan nyawa seorang petugas kepolisian, yang jatuh pingsan saat berada di antrian drive-thru.

Berdasarkan hasil rekaman video CCTV, pria berusia 22 tahun itu tampak bergegas keluar ketika menyadari seorang polisi yang baru saja memesan makanan, terlihat kesulitan bernafas.

"Saya merasa ada sesuatu yang salah dengan wanita itu, dan saya harus melakukan sesuatu untuk membantunya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian ia tampak menggembungkan lehernya seperti mencoba untuk bernapas, dan terdengar 'ahh'. Saya pikir ada sesuatu yang tidak beres," kata Pedro kepada ABC News.

ONLY ON 10: Surveillance video shows a McDonalds worker jump from the drive thru window to save an unconscious police officer. More at 6pm. pic.twitter.com/JP6fqxCTaS