Wow, Menu Restoran ini Terinspirasi dari Pasangan Jay-Z & Beyonce

SELAIN memiliki pengaruh yang kuat pada industri musik global, pasangan penyanyi papan atas Jay-Z dan Beyonce, ternyata juga menjadi inspirasi bagi pelaku bisnis kuliner.

Beberapa waktu lalu, sebuah restoran asal Sydney, Australia, resmi dibuka dengan mengusung nama yang sama dengan nama keluarga pasangan kontroversial itu.

"Restoran ini terinspirasi dari arsitektur, makanan, serta industri hiburan New York yang sangat memukau," tutur Chady Khouzame, Venue Manager The Carter.

Lebih lanjut Chady menjelaskan, pemilihan nama The Carter sendiri didasari oleh sebuah fakta bahwa, Jay-Z dan Beyonce merupakan salah satu pasangan yang selalu menjadi pusat perhatian dunia.

Selain menawarkan suasana tempat yang nyaman, The Carter juga memiliki sejumlah menu unik yang terinspirasi dari musik hip-hop. Mulai dari The Carter chicken wings yang disajikan dengan saus Beyonce, Nas sticky lamb ribs, Kanye bbq corn cob, hingga The Snoop (hot dog dengan bentuk yang sangat panjang.

Untuk minumannya, restoran ini menyuguhkan beberapa pilihan menarik seperti Kimye Cocktail dan Obama Out. Demikian dilansir dari The Daily Meal, Kamis (16/3/2017).