4 Olahan Ikan Asin Dijamin Bikin Lidah Ogah Berhenti Ngunyah

IKAN asin cocok dimakan untuk menu makan siang, olahan apapun selalu siap menggoyang lidah. Apalagi jika dimakan dengan nasi putih yang masih mengepul. Hmm mantap.

Dari sekian banyak jenis ikan asin dan olahannya, ada beberapa jenis yang selalu menggoda selera makan. Apalagi bagi Anda yang tinggal sebagai anak rantau, pastinya kangen dengan olahan ikan asin rumahan ala ibunda.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut empat olahan ikan asin yang dijamin bikin lidah ogah berhenti goyang. Mungkin salah satunya bisa jadi rekomendasi makan siang hari ini, Kamis (16/3/2017).

Balado ikan asin kapas

Beberapa ikan asin cocok dipadukan dengan bumbu balado. Rasanya yang pedas gurih sukses membuat paduan mantap dengan ikan asin yang rasanya tentu saja asin. Bumbu balado semakin mantap karena sempurna melekat pada bagian daging ikan asin.

Jambal roti sambal terasi

Ikan jambal roti sudah punya rasa yang menggoda meskipun hanya dimasak dengan cara digoreng. Untuk membuatnya semakin mantap, sertakan dengan sambal terasi yang pedas dan beraroma khas. Ikan asin jambal roti biasanya juga jadi teman yang akrab saat menyantap semangkuk sayur asam.

Pepes peda

Ikan asin peda punya rasa yang terbilang sangat asin namun bertekstur basah. Ikan asin ini cocok diolah dengan cara dipepes. Tekstur lembutnya akan berpadu dengan rasa pedas dari cabai iris yang digunakan. Berbeda dengan pepes ikan segar yang menggunakan bumbu halus, pepes peda disarankan dibuat dengan tambahan bumbu iris antara lain bawang merah, bawang putih, cabai dan daun kemangi.

Ikan asin sambal ijo

Bosan dengan balado atau sambal merah, bikin masakan ikan asin dengan sambal hijau. Rasa pedas khas cabai hijau sukses berpadu dengan ikan asin bertekstur renyah. Berbagai jenis ikan asin bisa digunakan antara lain ikan teri, ikan bilis, ikan asin kapas dan lain sebagainya.