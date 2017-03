Bingung Mau Liburan ke Vietnam? Ini Panduannya (Part-1)

VIETNAM telah banyak berubah. Negara di Asia Tenggara yang paling lama bertahan melawan kolonialisme, komunisme, perang dan kemiskinan, ini telah meningkat negara yang menarik untuk dijadikan destinasi wisata.

Di Vietnam ada pusat-pusat perkotaan seperti Kota Ho Chi Minh dan Hanoi yang penuh dengan populasi anak muda, para inovator dalam seni dan ilmu pengetahuan, dan gelombang pasang sepeda motor.

Sementara di sudut lain negara ini ada pasar etnis, kuil-kuil kuno, pagoda yang rumit, juga panorama alam yang menakjubkan. Jika Anda penasaran dengan Vietnam, cari tahu dulu beberapa kota destinasi wisata yang perlu dikunjungi, seperti dikutip dari Dmarge, Kamis (16/3/2017).

Ho Chi Minh

Ho Chi Minh City adalah kota terbesar di Vietnam dan salah satu tujuan paling populer di negara itu. Anda bisa berkunjungan ke War Remnants Museum (dahulu Museum Tiongkok dan Kejahatan Perang Amerika), Katedral neo-romantik Notre Dame.

Mampir juga ke Reunification Palace dan Central Post Office untuk melihat beberapa arsitektur yang paling mencolok kota Ho Chi Minh ini. Lalu juga ke Jade Emperor Pagoda, Giac Lam Pagoda, dan Binh Tay Market. Tak lupa kunjungi gedung berlantai 48 Saigon Skydeck di Bitexco Financial Tower.

Tay Ninh

Selanjutnya, lakukan perjalanan ke Tay Ninh, rumah bagi salah satu agama tua paling menarik di Vietnam, Cao Daism. Tempat ibadahnya di Cao Dai Temple adalah bangunan yang benar-benar menakjubkan, yang tampak seperti memadukan arsitektur gereja Kristen, kuil Budha, dan masjid.

Pemberhentian kedua adalah terowongan Cu Chi, jaringan lorong bawah tanah pernah digunakan sebagai tempat persembunyian, tempat tinggal, dan rute pasokan Viet Cong. Anda akan merasakan bagaimana sulitnya hidup di terowongan. Tapi tidak perlu takut, karena tempat ini telah aman didatangi wisatawan.

Delta Mekong

Destinasi lain dengan mudah dicapai dari Kota Ho Chi Minh adalah Delta Mekong. Sungai Mekong yang perkasa dan bermuara di Laut Cina Selatan, meninggalkan jaring laba-laba dari anak sungai di belakangnya. Kehidupan di Delta Mekong tidak jauh dari air dan perahu yang tak terhitung jumlahnya.

Anda bisa lanjut menghabiskan satu atau dua hari menjelajahi kebun, sawah, pasar, dan bangunan ibadah. Berhenti juga di lokasi populer di My Tho, Ben Tre, Sa Dec, Vinh Long, Can Tho, Cai Be, Ca Mau, Chau Doc, dan Soc Trang selama festival Ok Om Bok.