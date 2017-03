Penelitian Ungkap Vitamin B Bantu Kurangi Bahaya Polusi Udara

MULAI hari ini jangan lupa untuk mengonsumsi suplemen vitamin B. Karena, studi baru telah mengklaim, mengonsumsi vitamin B setiap hari dapat membantu mengurangi dampak dari polusi udara.

Penelitian menunjukkan, suplemen vitamin B berpotensi mengurangi dampak dari partikel-partikel kecil pada tubuh manusia. Partikulat atau PM adalah jenis polutan udara yang terdiri dari partikel-partikel kecil dengan ukuran berbeda-beda.

Misalnya kelompok molekul kecil debu atau serbuk sari yang dapat kita lihat. PM2.5 memiliki diameter kurang dari 2.5 mikrometer, sekira 30 kali lebih kecil dari rambut manusia.

"Partikel-partikel ini sangat kecil, mereka bisa masuk ke sistem pernapasan. Partikel-partikel ini bisa masuk jauh ke dalam paru-paru kita," ujar Chak K. Chan, profesor Atmosfer Lingkungan dari the School of Energy and Environment, di Universitas Kota Hong Kong kepada CNN yang dikutip Hindustantimes, Kamis (16/3/2017).

Setelah partikel terhirup, mereka dapat menyebabkan peradangan sistemik paru-paru, kata para ahli. Selain itu, ilmuwan menduga paparan PM2.5 dapat menyebabkan epigenetik perubahan sel-sel kita-gangguan atau mutasi yang dapat merusak kesehatan kita.

Untuk studi yang diterbitkan dalam jurnal imiah PNAS, 10 relawan awalnya terpapar udara bersih dan diberi plasebo untuk memeriksa respon awal mereka. Kelompok ini kemudian mengonsumsi plasebo lain untuk 4 minggu sebelum terkena udara tercemar berat dari pusat kota Toronto, di mana sekira 1.000 mobil melintas setiap jam.

Percobaan kemudian diulang, dengan masing-masing relawan mengonsumsi suplemen vitamin B harian-terdiri dari 2,5 mg asam folat, 50 mg vitamin B6, dan 1 mg vitamin B12.

Para peneliti menemukan, 4 minggu mengonsumsi suplemen vitamin B tersebut mengurangi kerusakan paparan PM2.5 sekira 28-76 persen. Hasil menyoroti bagaimana pencegahan pada tingkat individu dapat digunakan untuk melawan efek samping dari PM2.5, kata para peneliti.

Jadi, Anda perlu mengonsumsi vitamin B, baik dari suplemen atau secara alami. Untuk mendapatkan vitamin B6 tanpa suplemen, Anda dapat mengonsumsi hati, ayam dan kacang-kacangan. Sedangkan untuk vitamin B12, bisa dengan mengonsumsi ikan, daging, telur, susu dan sereal.