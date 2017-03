Wow, Lagi-Lagi Kendall Jenner Terpilih Jadi Model Teranyar Label Mewah

WALAU karir dan statusnya sebagai supermode banyak menuai kontroversi karena dianggap hanya mendompleng nama besar dari Kardashian-Jenner, tidak dipungkiri bahwa Kendall Jenner memang masih menjadi salah satu supermodel dunia paling terkenal saat ini.

Bersama dengan Gigi dan Bella Hadid, Kendall kerap disebut sebagai the "it" girl di industri fashion dan dunia modeling global. Ketenaran dara 21 tahun ini di dunia dan pengaruh besarnya di sosial media sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.

Karir modeling kakak dari Kylie Jenner ini semakin hari memang semakin menanjak. Label-label premium dan berbagai rumah mode dunia berbondong-bondong mendapuk dirinya sebagai brand ambassador, salah satu contoh terbarunya ialah label jam tangan mewah asal Swiss, Daniel Wellington. Kabar ini sendiri langsung dibagikan Kendall ke muka umum, melalui unggahan sebuah foto ke dalam akun Instagram nya baru-baru ini.

"so happy to be the face of the new #DWClassicPetite from @danielwellington!," tulis Kendall dalam keterangan foto yang menampilkan dirinya daam balutan gaun merah serta arloji emas 32mm Classic Petite Daniel Wellington.

(Foto: Toggle)

Sebagaiman dikutip Toggle, Sabtu (18/3/2107) Kendall sendiri mengaku sangat merasa gembira dan terhormat bisa terpilih didapuk menjadi model teranyara label sekelas Daniel Wellington.

"Sebelumnya memang aku sudah sejak lama menjadi pecinta sekaligus pemakai arloji Daniel Wellington. Koleksi Classic Petite punya desain yang modern dan stylish, jadi membuat aku mudah memadu-madankannya saat mengenakan busana model apapun. Nah sekarang bisa jadi brand ambassador Daniel Wellington, pastinya aku tidak hanya merasa senang tetapi juga tentunya merasa terhormat.

Sementara itu, Daniel Wellington sendiri merasa bersemangat bisa bekerja sama berkolaborasi dengan seorang ikon dunia, sekelas Kendall Jenner.

"Kami tidak hanya bersemangat karena telah merilis koleksi classic petite, tetapi juga semangat karena bisa bekerja dengan Kendall. Ia adalah sosok ikon muda yang tidak hanya modern dan menonjol, tetapi juga menginspirasi. Cocok dengan imej koleksi Classic Petite yang ingin kami tunjukkan," ujar seorang juru bicara perwakilan resmi Daniel Wellington.