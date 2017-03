"Invasi" Robot di Jepang, Bisa Anda Rasakan saat Menginap di Hotel Ini

ROBOT dinosaurus sebagai resepsionis dan robot manusia sebagai stafnya menginvasi hotel Henn na Hotel Maihama, di Tokyo Bay. Tapi, jangan anggap mereka hadir untuk melawan manusia, mereka justru sangat bersahabat dan akan memberi pengalaman unik saat berlibur di Jepang.

(foto: Reuters)

Hotel ini baru saja diresmikan pembukaannya oleh agen perjalanan HIS Co. Ltd. Berlokasi dekat Tokyo Disney Resort di Urayasu, Prefektur Chiba, Henn na Hotel yang berarti "hotel aneh" dalam bahasa Jepang, memang aneh.

(foto: Reuters)

Tapi, nama hotel yang bisa diterjemahkan sebagai "mengubah" ini juga menunjukkan komitmen hotel untuk memberikan inovasi pelayanan yang luar biasa dan kenyamanan lebih pada pengunjungnya.

(foto: Reuters)

Di Chiba, gedung berlantai enam ini memiliki 100 kamar dan menggunakan sekira 140 robot. Tujuh karyawan manusia di hotel tersebut juga ada setiap saat untuk menawarkan bantuan, terutama dalam keadaan darurat.

Seperti dikutip dari AsiaOne, Hotel Henn na pertama dibuka pada bulan Juli 2015 di Sasebo, Prefektur Nagasaki. Hotel ini diakui oleh Guinness World Records pada bulan November tahun lalu sebagai hotel dengan staf robot pertama di dunia.

(foto: Reuters)

Menariknya, ada rencana untuk meluncurkan 100 lebih hotel nantinya, termasuk beberapa di luar negeri dalam lima tahun ke depan, menurut The Japan Times.