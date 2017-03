Sensasi Berpetualang di Hutan Laut Kawasan Wisata Nongsa Batam

Open Everyday (09.am untill 05pm) • For Reserved : Mimi : 0819-9118-4251 Yenni : 0818-9168-98 • Come, joint with us🏊🏻‍♀️ #infobatam #batamtravel #seaforestadventurebatam #semuatentangbatam #batam

A post shared by Sea Forest Adventure Batam (@seaforestadventure) on Feb 22, 2017 at 1:58am PST