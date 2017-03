Ingin Tampil bak Princess Belle di Beauty and The Beast? Kenakan Kalung Ini

SEPERTI yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa film live-action dari salah satu kisah ikonik Disney yakni Beauty and The Beast telah dirilis serentak di seluruh dunia pada 17 Maret 2017 lalu.

Selain terpukau dengan kisah cinta dari Belle dengan sang Pangeran buruk rupa (The Beast). Tidak dipungkiri bahwa kecantikan dari tampilan Belle yang diperankan oleh aktris cantik, Emma Watson dalam film tersebut juga menjadi pembicaraan hangat banyak orang. Setelah kemarin ball gown kuning ikonik Belle yang ramai dibicarakan, kini ada lagi fashion item dari Belle yang menarik perhatian sehingga dibuat versi komersilnya.

Ialah kalung emas dengan bentuk desain ranting berliku yang dikenakan oleh Belle ketika berdansa dengan The Beast, sebagaimana dilansir Usmagazine, Senin (20/3/23017) disebutkan kini telah dibuat replikanya untuk dijual secara komersil untuk umum. Replika kalung emas Belle ini dibuat dengan kandungan emas 18 karat dan 162 karat batu berlian kecil, sebagai salah satu koleksi resmi dari HSN Beauty and The Beast.

(foto: usmagazine)

Kalung yang desainnya dibuat oleh desainer Jacqueline Durran ini sendiri disebutkan dijual seharga USD356 atau sekira Rp4,8 juta dan bisa didapatkan secara online di situs resmi HSN. Sementara desain ranting berliku di kalung ini diketahui dibuat oleh Jacqueline, dengan terinspirasi oleh keindahan arsitektur bangunan istana atau magic castle milik pangeran The Beast.

Bagaimana, Anda tertarik ingin memilikinya?