MEMASUKI usia puber, anak-anak mulai mengenal seks dan mencari tahu segala tentang seks itu sendiri. Anak-anak usia sekitar 9-12 tahun, mungkin akan melontarkan pertanyaan tak terduga yang dapat membuat orangtua tak bisa berkata-kata.

Menghadapi situasi itu, sebaiknya orangtua tidak diam saja. Anak butuh respons dan jawaban yang membuatnya terbebas dari rasa penasaran. Diskusi soal seks penting ketika anak ada di masa puber. Parenting, Senin (20/3/2017) merilis beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan anak-anak beserta jawaban yang dapat membantu orangtua.

"Apakah seks itu aman?"

Jawaban singkat :

Cairan sperma yang seperti air liur dapat berpindah ketika sedang berhubungan seks. Selama tidak mengandung bakteri, virus, atau HIV, itu aman untuk berhubungan seks.

Penjelasan lengkap :

Jika anak bertanya soal oral seks, maka jelaskan seperti, “Justru ketika seseorang menempatkan mulutnya pada alat kelamin orang lain untuk menciptakan kenikmatan seksual, maka di sinilah yang dianggap sebagai seks yang memiliki resiko penyebaran penyakit seksual. Untuk amannya, seseorang dapat menggunakan perlindungan seperti kondom."



"Bagaimana gay berhubungan seks?"

Penjelasan singkat :

Cara yang sama seperti orang lain. Mereka mencium, memeluk, menyentuh sehingga menjadi intim.

Penjelasan lengkap :

Gay mencumbu alat kelamin satu sama lain dan mungkin terlibat dalam oral seks yang mengakibatkan risiko penyakit. Lada Schwartz, Ph.D., seorang penulis Ten Talks Parents Must Have With Their Children About Sex and Character mengingatkan, jangan menjelaskan kepada anak tentang penis yang dimasukkan ke dalam anus.

“Kenapa aku tak boleh melihat situs porno?”

Penjelasan singkat :

Tayangan pornografi dan gambar seks hanya boleh untuk orang dewasa. Hubungan tentang orang-orang yang memiliki perasaan satu sama lain. Situs porno sama sekali tidak membantu orang belajar seks dan membangun hubungan yang baik. Itu tidak baik untuk anak-anak.

Penjelasan lengkap :

Banyak situs memiliki gambar yang mencerminkan pandangan menyesatkan tentang seks. Mereka menunjukkan perilaku egois. Aku tidak ingin kamu berpikir bahwa seks adalah seperti itu.